Ruggeri e Pistola, la resa. Doppia sconfitta nelle finali

Due finali, due sconfitte anche se non mancano tante note positive per Ruggeri e Pistola che si confermano tra i talenti del tennis marchigiano giungendo all’atto conclusivo in due tornei all’estero. Jennifer Ruggeri e Ilary Pistola hanno dimostrato sui campi europei che la nuova generazione azzurra ha fame di vittorie e che le racchette marchigiane, dopo big come Luca Nardi, Luciano Darderi tra gli uomini e Elisa Cocciaretto tra le donne - ormai da anni impegnati con successo nel circuito mondiale – possono vantare alle spalle un movimento solido e promettente.

A Brasov, la jesina Jennifer Ruggeri (classe 2003) ha raggiunto la finale del doppio in coppia con Angelica Raggi. Le due italiane si sono arrese per 6-3 6-2 alle rumene Alexandra Irina Anghel e Carmen Andreea Herea in una partita che racconta molto. I numeri della finale certificano le difficoltà del duo azzurro: pesano i doppi falli e decisivo il rendimento nei punti totali (57-39 per le vincitrici), soprattutto nei momenti chiave. La tennista dell’MTA di Jesi arriva da settimane intense.

A Casablanca aveva già assaggiato l’amaro di una finale persa con Camilla Gennaro (6-1 6-4 contro la coppia Andrienko-Maquet). Due finali in poco tempo dimostrano comunque la crescita nel circuito internazionale.

A Rutesheim, la sedicenne Ilary Pistola di Montemarciano (classe 2008) si è dovuta arrendere in finale alla tedesca Julia Stusek, numero uno del seeding, per 7-5 7-5. Un match tiratissimo per la giovane allenata da Andrea Ramundo contro la favorita del torneo, una sconfitta a testa altissima. La marchigiana, attualmente numero 167 del ranking ITF junior (best ranking 161), sta vivendo un momento di crescita costante. Il grafico del suo ranking mostra una scalata impressionante: partita da oltre la posizione 2500 a luglio 2023, è rapidamente salita sotto i 1000 posti per poi stabilizzarsi nella top 200 mondiale.

I numeri del 2025 certificano la sua solidità: 16 vittorie e 12 sconfitte in 28 partite (57,1% di successi), con prestazioni migliori nei tornei J200 (8-6, 57,1%) rispetto ai più impegnativi J100. Ha conquistato 2 vittorie per 6-0 e ben 4 per 7-6, dimostrando carattere nei match più equilibrati. Pistola arriva da una stagione straordinaria nel 2024: quattro titoli conquistati tra cui il prestigioso J100 di Dubrovnik. "Nel 2025 punto agli Slam Junior", dichiara la promessa marchigiana che non ha paura di sognare in grande sull’onda della sua crescita costante.

La sua, e quella di Ruggeri in doppio, sono sconfitte dunque che non devono lasciare troppo l’amaro in bocca ma da interpretare come punto di partenza a livello individuale e di movimento regionale marchigiano che dietro i big ha altri atleti da tenere d’occhio.

Andrea Pongetti