Ruota panoramica, conto alla rovescia. Le luci si accendono in anticipo

La ruota panoramica potrebbe essere montata in piazza Cavour già entro questo week-end o al massimo la prossima settimana e resterà in città per tre mesi pieni. Un anticipo di ‘Ancona che Brilla’ subito in questa fase di autunno con le temperature sopra i 20 gradi. A essersi aggiudicato l’appalto è sempre la stessa ditta che ha coperto questo intrattenimento nel corso degli anni, passando da una giunta comunale all’altra, con titolare Manuel Rambelli. Lo svolgimento del bando di gara era scontato visto che Rambelli, titolare dell’impresa romagnola, era l’unico competitor a essere stato ammesso e alla fine ha avuto vita davvero facile. La scadenza della presentazione delle offerte era fissata alla mezzanotte di mercoledì e entro quel lasso di tempo è arrivata soltanto quella domanda di partecipazione.

A contare, in ogni caso, sarebbe stata l’anzianità della licenza, senza dimenticare la presenza ormai decennale ad Ancona della stessa ruota che in passato ha fatto discutere a livello politico. Dopo essersi insediata, infatti, la giunta Silvetti, a partire dall’assessore ai grani eventi, Angelo Eliantonio, aveva storto il naso a proposito della ruota, annunciando che dopo il natale 2023 (la giunta si era insediata da meno di sei mesi) molte cose sarebbero cambiate. È stato poi il sindaco a puntare i piedi e chiedere che la ruota restasse nelle edizioni a seguire. La conferma è arrivata ufficialmente ieri con l’avviso pubblico della gara conclusa e dell’affidamento a Rambelli.

La data precisa dell’installazione non è ancora certa, dipenderà da eventuali usi di piazza Cavour in questo periodo. Al massimo la ruota panoramica sarà operativa dalla prima settimana di novembre e resterà attiva fino alla fine di gennaio 2026. Non sono previsti, come sempre, oneri a carico dell’amministrazione comunale.