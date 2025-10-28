Ruota panoramica, il nono anno. Si comincia la notte di Halloween: "Nuove luci e sconti per le famiglie"

La ruota panoramica torna ad Ancona e sarà pronta per la notte di Halloween. In anticipo di una settimana, dunque, rispetto all’anno scorso e per la nona volta nel capoluogo, a illuminare le notti natalizie anconetane. Un giro sulla ruota non si nega a nessuno, specialmente ai più piccoli, nella suggestiva atmosfera natalizia di cui l’amministrazione comunale sta preparando la regia, un calendario di eventi in cui non certo poteva mancare la ruota panoramica, la Sky Wheel rinnovata nelle luci e nei colori che porta ad Ancona il forlivese Manuel Rambelli, proprietario dell’azienda Giocopremio che gestisce la ruota e altre attrazioni.

Diventata ormai una tradizione dorica, resterà aperta tutti i giorni dalle 10 alle 24, a cominciare da venerdì prossimo. "La stiamo allestendo e cominceremo una settimana prima rispetto alla tabella di marcia dello scorso anno – spiega Rambelli –. Lo abbiamo chiesto noi, al Comune, più che altro per questioni tecniche, visto che con altri allestimenti in programma a piazza Cavour si sarebbe creata confusione. La ruota ha bisogno dei suoi spazi. Resteremo fino a fine gennaio". Tre mesi di panorama circolare con vista mozzafiato sulla piazza e sui tetti d’Ancona, con qualche novità sui prezzi che sarà apprezzata dalle famiglie: "Siamo molto affezionati al territorio – prosegue Rambelli –, questo è il nono anno, abbiamo saltato solo quello del Covid. Ogni anno ci pervengono diverse richieste da ogni parte d’Italia, ma siamo sempre felici di tornare ad Ancona, qui il Natale è un evento speciale, nel senso che l’amministrazione lavora molto bene, e noi siamo in una location fantastica, cui ci siamo particolarmente affezionati. Quest’anno per dare segnale tangibile della nostra presenza daremo il nostro contributo per sponsorizzare alcuni eventi di Natale. E proporremo anche pacchetti molto convenienti per le famiglie, visto che stiamo attraversando un periodo difficile, con accessi per nuclei familiari a prezzi inferiori rispetto allo scorso anno".

I prezzi saranno presto comunicati ufficialmente e sarà una ruota rinnovata nel look: "Abbiamo aggiornato le luci, ci saranno oltre 250 evoluzioni di colori pixel-led, e al centro della ruota ci sarà un monitor full Hd 8k che trasmette video e che forniamo al Comune di Ancona, con possibilità anche di fare pubblicità". La ruota è alta 40 metri, trasporta fino a 127 persone in venti cabine, più una cabina esclusivamente destinata alle persone con disabilità dove le stesse "possono salire gratuitamente in massima sicurezza" illustra ancora Rambelli che conclude invocando il bel tempo "indispensabile per lo spettacolo della ruota".

Giuseppe Poli