Rush finale per i playoff. Ecco la lotta promozione

Dopo la settimana di sosta per le festività pasquali via al rush finale nella B maschile e in B1 femminile. Da giocare gli ultimi sei turni di campionato per la stagione regolare. Perché nei due campionati per il discorso promozione si dovrà per forza ‘’passare’’ dai playoff.

B maschile. Nella B maschile saranno alla fine sei in totale le squadre promosse in A3. Ai playoff accederanno le prime due classificate di ciascun girone. Le nostre formazioni, racchiuse nel raggruppamento E, saranno inserite nel secondo gruppo composto anche dai gironi D e F. Il primo gruppo comprende i gironi A-B-C, mentre il terzo gruppo i gironi G-H-I. Nella prima fase playoff che riguarda le prime classificate di ogni girone si disputerà un girone all’italiana. Ogni squadra giocherà una gara in casa e la squadra vincente sarà promossa in A3. Le due perdenti accedono invece alla terza fase dove sfideranno le vincenti di ciascun gruppo della fase 2 dove accedono le seconde classificate di ciascun girone alla fine della stagione regolare. Dalla terza fase usciranno le altre tre squadre promosse in A3. Retrocedono in C invece la 14^, 13^, 12^, 11^ e 10^ classificata di ciascun girone. Ancona comanda la classifica del raggruppamento E quando alla fine della fase regolare mancano sei giornate. I dorici (48 punti) - che dovranno ancora osservare il turno di riposo e lo faranno solo all’ultima giornata - hanno sette punti di vantaggio su Osimo (41) e otto su Ferrara (40). La Sabini Castelferretti (38) è quarta invece con dieci punti di ritardo dal primo posto. Settimo Loreto con 26 punti, stazionando a centro classifica, con sette punti di vantaggio sulla decima, Ravenna.

B1 femminile. In B1 femminile saranno promosse in A2 invece cinque squadre alla fine dei playoff dove accederanno le prime tre classificate.Verranno formati cinque gironi da tre squadre e la prima classificata di ciascun girone sarà promossa in A2. Il girone D (quello di Jesi e Clementina) se la vedrà con il girone E. Si disputerà un girone all’italiana con gare di sola andata. Retrocederanno in B2 invece la 13^, 12^, 11^ e 10^ classificata di ciascun girone. La Pieralisi Jesi è seconda in classifica a sei lunghezze dalla vetta occupata da Castelfranco di Sotto che domani scenderà proprio a Jesi per uno scontro diretto che la squadra di Sabbatini non potrà sbagliare. La Clementina, invece quinta, ha sette punti di ritardo sulle terze in classifica, Cesena e Casal De’ Pazzi, ma con una partita in più visto che ha anticipato la scorsa settimana il match sul campo del Casal De’ Pazzi.