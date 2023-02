Ruspe in via Palestro: "Mai visto nulla di simile"

C’è mancato poco: quando gli operai della Ecodemolizioni di Rimini ieri mattina sono sbarcati in via Palestro con le loro attrezzature per fresare l’asfalto e rifarlo daccapo, all’altezza dello stop poco prima dell’ingresso del parcheggio Stamira hanno trovato sotto il manto stradale superficiale un vuoto. La condizione della strada era talmente disastrata che sarebbe potuto accadere qualcosa. Anche da questo si capisce quanto l’intervento sia stato importante. Finalmente dopo mesi lamentele e di denunce, condite anche da esposti, il Comune ha deciso di mettere mano a una delle strade più malconce del capoluogo. Uno degli operai della Ecodemolizioni di Rimini, la ditta incaricata dell’opera, non si è trattenuto: "Abbiamo lavorato in tante città, a Bologna, a Rimini, a Cattolica ma anche altrove nelle Marche e nel centro-sud Italia, ma come qui non abbiamo visto mai". Non serve aggiungere altro. Se non che le pattuglie di vigili che hanno dovuto regolamentare un traffico che con le limitazioni rischiava di paralizzarsi, hanno avuto il loro bel da fare nel tutelare i pedoni che di fatto tra piazza Stamira e piazza Pertini non hanno più neanche l’attraversamento pedonale. Proprio in quel punto infatti, dove arriveranno anche le ruspe, le strisce sono state spazzate via dalle buche. I crateri ricolmi d’acqua piovana sono stati più volte riempiti con il breccino e il catrame. Ma inevitabilmente le strisce hanno perso colore, fino a sparire del tutto. La gente ha ancora la "percezione" dell’attraversamento. D’altronde sarebbe strano il contrario. Neanche un’auto si ferma, nonostante tutto, a far passare i pedoni. Bisogna fare lo slalom tra una vettura incivile e l’altra. I lavori adesso procederanno per step lungo via Palestro. Ieri si è lavorato nel primo tratto, quello fino allo stop. Il traffico è stato interdetto da corso Stamira in via Simeoni, l’ingresso al parcheggio Stamira consentito solo su una corsia. Le auto sono state deviate lungo la corsia riservata ai bus per consentire agli operai di lavorare anche nel secondo tratto di via Palestro. Le opere sono solo all’inizio. L’augurio è che si rimetta mano anche a via San Martino, altra disgrazia. Intanto l’avvocato Arnaldo Ippoliti, consigliere comunale di 60100 rincara la dose: "Come tutte le mattine vado in Tribunale. Mentre passo per via Vecchini prendo la prima voragine una buca profondissima, inizio ad allarmarmi e preoccuparmi per chi va in moto... Continuo per la via, non prendo il semaforo per via Isonzo, ma entro in Galleria Risorgimento direzione ufficio Baraccola: all’ingresso della galleria c’è una altra buca pericolosissima per gli scooter e per le auto. Al che chiamo subito i vigili per intervenire. Visto che queste buche stanno lì da almeno uno-due mesi può essere che i nostri amministratori non si attivano per eliminare questi pericoli per la sicurezza di noi tutti?".

Andrea Massaro