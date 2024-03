Ryanair, cinque rotte e 40 voli da Ancona: ecco quali sono

Falconara (Ancona), 16 marzo 2024 – Durante l’estate, la compagnia aerea Ryanair sarà operativa sull’Ancona International Airport con cinque rotte e quaranta voli settimanali verso Londra, Bruxelles, Cracovia, Düsseldorf e aumenterà le frequenze settimanali per Catania.

In tutto, dunque, cinque rotte con 40 voli settimanali per un totale di 4,1 milioni di passeggeri trasportati dall’inizio delle operazioni. La crescita del traffico rispetto al 2023 sarà del 6% (+42% rispetto al pre Covid), con sostegno a 140 posti di lavoro locali. Ryanair, sottolinea la compagnia, "continua a garantire più connettività, posti di lavoro e tariffe più basse rispetto a qualsiasi altra compagnia aerea ad Ancona e in Italia.

Tuttavia, l’addizionale municipale continua a danneggiare la connettività, i posti di lavoro e il turismo, rendendo l’Italia meno competitiva rispetto ad altri Paesi, dove questa tassa non esiste". Ryanair "chiede quindi allo Stato italiano di eliminare questa tassa turistica (l’addizionale municipale) per stimolare la crescita della capacità e ridurre le tariffe per i cittadini e per i passeggeri. Se il governo dovesse abolire l’addizionale municipale, Ryanair risponderebbe con un investimento di 4 miliardi di dollari in Italia, aggiungendo quaranta nuovi aerei".

"Per celebrare l’operativo S24 su Ancona", Ryanair ha lanciato anche "una promozione valida per tre giorni con tariffe a partire da soli 24,99 euro, disponibile solo su ryanair.com". "Come compagnia aerea preferita in Italia – dichiara il country manager di Ryanair per l’Italia e il Mediterraneo Orientale, Mauro Bolla – siamo lieti di annunciare il nostro piano operativo per l’estate ‘24 su Ancona, con cinque rotte e quaranta voli settimanali verso destinazioni entusiasmanti come Londra, Bruxelles e Cracovia oltre all’aumento delle frequenze settimanali per Catania". «Ryanair – sottolinea Alexander D’Orsogna, ceo di Ancona International Airport – è un partner storico dell’aeroporto di Ancona su cui opera da più di venticinque anni. Ci auguriamo di poter ulteriormente ampliare nel prossimo futuro l’offerta di voli con nuove destinazioni attrattive per il cliente incoming e anche per il passeggero outgoing.