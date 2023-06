Ryanair fa festa all’aeroporto Passeggeri, ecco il 4 milionesimo "Investiamo per altre rotte"

Ryanair ha festeggiato ieri 25 anni di attività in Italia e 4 milioni di passeggeri transitati dall’aeroporto di Ancona.

Il primo volo della compagnia per Ancona è partito da Londra-Stansted nel 1999. Da allora, Ryanair è cresciuta, aggiungendo rotte domestiche e internazionali, guidando il traffico e la ripresa del turismo post-Covid, trasportando oltre 230mila passeggeri all’anno, oltre 4 milioni di passeggeri fino ad oggi. Per celebrare i 4 milioni di passeggeri in transito dall’aeroporto di Ancona, i viaggiatori possono ora prenotare una vacanza estiva a partire da 25 euro a tratta per viaggiare fino a ottobre ’23 sul sito Ryanair.com.

"Nell’ultimo quarto di secolo – commenta il country manager per l’Italia, Mauro Bolla - Ryanair è cresciuta fino a trasportare oltre 4 milioni di passeggeri daper Ancona e ha investito nel collegare le regioni italiane con voli domestici, incluso quello verso Catania, oltre a rotte internazionali come Bruxelles, Dusseldorf, Londra e altre. Il nostro operativo per la Summer ‘23 prevede 5 rotte, inclusa una nuova e entusiasmante per Catania, offrendo ai clientivisitatori di Ancona ancora più scelta per le vacanze estive alle tariffe più basse in Europa. Siamo la compagnia aerea preferita in Italia. Made for Italy".

"Oggi festeggiamo insieme all’aeroporto un traguardo importante che ci fa guardare con ottimismo al futuro – commenta il governatore Francesco Acquaroli -. La Regione punta molto sull’implementazione dei collegamenti e delle tratte aeroportuali, come volano per lo sviluppo economico e turistico della nostra regione, sull’aeroporto come infrastruttura strategica nell’ambito del polo intermodale insieme al porto e all’interporto. Una grande opportunità per il rilancio e la crescita di tutto il territorio. Per essere competitivi dobbiamo essere raggiungibili e per questo motivo insieme ad Atim e all’aeroporto stiamo lavorando per la promozione del territorio e l’avvio di nuove rotte".

"La stretta collaborazione con la principale compagnia low cost europea nel corso degli anni – aggiunge Alexander D’Orsogna, Ad di Ancona International Airport - ha portato all’apertura di interessanti destinazioni dal punto di vista turistico, economico ed etnico. Auspichiamo che la nostra collaborazione diventi sempre più profonda con l’attivazione in futuro di nuove rotte". I premiati come 4milionesimi passeggeri sono Nicola Bombagi e Rina Maher-Bombagi, 42 e 44 anni, viaggiavano con la loro bambina Miya di 6 anni.