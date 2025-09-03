Ryanair, "via l’addizionale municipale"

Venti voli settimanali su tre rotte, Londra Stansted, Bruxelles Charleroi e Catania, da e per l’Ancona International Airport, ecco l’operativo invernale 2025 di Ryanair.

Il piano è stato presentato ieri. La compagnia è stata la prima low-cost ad operare dalle parti del Sanzio, con il suo primo collegamento operato sull’asse Ancona-Londra Stansted nel 1999. Da allora ha continuato a crescere e nello scalo che ha sede a Falconara ha generato "traffico, turismo, occupazione" e trasportato "4,5 milioni di passeggeri fino ad oggi", si legge nella nota.

"In qualità di compagnia aerea numero uno in Italia, Ryanair è lieta di annunciare il suo programma invernale 2025 per Ancona, dove opera dal 1999, garantendo crescita, investimenti e posti di lavoro – ha dichiarato Fabrizio Francioni, Head of Communications Italy di Ryanair –. Quest’inverno, Ryanair opererà un operativo dall’aeroporto di Ancona con venti voli settimanali su tre rotte – Londra, Bruxelles e Catania – offrendo ai clienti una scelta imbattibile alle tariffe più basse per prenotare i loro viaggi nel periodo invernale".

Ancora, Francioni, ad aggiungere: "Per sbloccare tutto il potenziale di crescita dell’Italia, Ryanair invita il governo italiano e le regioni a seguire l’esempio positivo dell’Abruzzo, della Calabria e del Friuli-Venezia Giulia, dove l’abolizione dell’addizionale municipale ha portato a una crescita davvero significativa. Qualora l’addizionale municipale fosse abolita in tutti gli aeroporti italiani, Ryanair risponderebbe con un piano di crescita ambizioso per l’Italia, tra cui un aumento del traffico a oltre 80 milioni di passeggeri all’anno, oltre 1,500 nuovi posti di lavoro per piloti, assistenti di volo e ingegneri, 40 aeromobili aggiuntivi e 250 nuove rotte negli aeroporti italiani", ha spiegato nel comunicato.

Insomma un appello rivolto al Comune e alla Regione per seguire gli altri esempi citati.