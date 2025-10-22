Sabato la marcia ’Noi amiamo Pediatria’. Decine di associazioni in campo per la tutela del presidio sanitario per i più piccoli in alta Vallesina

Dopo la riapertura del reparto di pediatria, alcune associazioni fabrianesi – Ente autonomo Palio di san Giovanni battista, Angeli del volontariato - Consulta socio assistenziale umanitaria, scout , Sorrisi e motori, Sbandieratori e musici, corpo bandistico – hanno organizzato la marcia ’Noi amiamo pediatria’, in collaborazione con alcuni Enti del comprensorio. Appuntamento sabato (ore 15) in piazza del Comune. "Vogliamo festeggiare perché pediatria sia un vanto – spiegano gli organizzatori – resti una certezza e possa continuare a garantire il diritto alla salute dei 7700 figli e nipoti del nostro territorio. Vi aspettiamo numerosi perché ognuno di noi ha desiderato e si è impegnato affinché questo segno positivo si realizzasse".

"Quando si parla di bambini – prosegue Luana Vescovi, presidente Angeli del volontariato e Asd Sorrisi e Motori – dovremmo tutti metterci a disposizione, soprattutto se hanno bisogno di cure. I bimbi sono indifesi e tutti insieme dobbiamo tutelarli e proteggerli. Riaprire pediatria a Fabriano era essenziale. Mantenerla aperta è un dovere civico nei confronti di tutti i bimbi della nostra zona montana". Le associazion ringraziano ringraziano "quanti le aiuteranno affinché Pediatria rimanga una certezza in alta Vallesina".