Sabbia del Misa per il ripascimento sommerso

La sabbia rimossa dal letto del fiume Misa potrebbe essere utilizzata per effettuare il ripascimento sommerso per arginare i danni delle mareggiate. L’amministrazione comunale resta in attesa dell’esito degli esami sui campioni di sabbia: dai primi risultati i materiali rimossi sembrerebbero idonei al ripascimento, ma bisognerà attendere gli ultimi risultati. Si tratta di limo e sabbia che sono stati rimossi dal letto del fiume Misa attraverso l’escavo che è proseguito per diverse settimane: gli stessi, vagliati più volte, potranno essere usati per il ripascimento sommerso. Saranno posizionati sui fondali dove ‘spacca’ l’onda, in modo che, attraverso il processo naturale del mare, la sabbia pulita possa transitare, mentre quella meno filtrata si depositerà sui fondali. Il tema del "recupero" dei litorali e conseguentemente della necessità di approvvigionamento di materiale da destinare al ripascimento delle spiagge in erosione, ha assunto soprattutto a partire dagli ultimi anni una rilevanza internazionale. In attesa di essere vagliata, la sabbia rimossa dal letto del Misa è stata depositata nel sito che si trova a ridosso del casello autostradale, dove giorno dopo giorno si sono formate vere e proprie dune. Il sistema di ripascimento sommerso è utilizzato già da tempo in altre zone, ma per la spiaggia di velluto questa sarebbe la prima. Ci sono diversi tratti di arenile, soprattutto quello compreso tra molo e Rotonda, che portano ancora i segni dell’alluvione e per i quali rimane difficile trovare una soluzione nell’immediato. In passato, nello stesso tratto erano stati posizionati anche dei sacchi utili a combattere l’erosione, che però non accenna a fermarsi. Durante l’ultimo incontro tra amministratori e balneari, è stata avanzata anche l’ipotesi di posizionare delle scogliere a difesa della costa. Già presenti sul lungomare di Ponente, con il tempo hanno portato a un allungamento della spiaggia, che al contrario scompare di anno in anno oltre che nel tratto tra molto e Rotonda, anche in quello di Ciarnin, da sempre uno dei più colpiti dalle mareggiate. La spiaggia di velluto sta prendendo il suo assetto invernale: sia a ponente che a levante anche quest’anno, proprio a difesa della spiaggia, è stato utilizzato il sistema degli abbancamenti, una fase di accumulo utile all’asciugatura, propedeutica alla rimozione vera e propria. Si tratta anche qui di una tecnica già utilizzata in altre città balneari e che per il terzo anno consecutivo è stata messa in atto anche a Senigallia, lungo tutti i 16 chilometri di spiaggia.