Sabini cercava il poker. Ma trova la sconfitta

riccione

3

castelferretti

0

PARZIALI: 25-20, 25-20, 27-25

PRIME CLEANING : Ferraro M., Vallese, Semprini, Alessandri, Arcangeli, Rocchi, Fabbri, Mandoloni, Conci, Tosi Brandi, Leurini, Ferraro D. (L1), Dishani (L2). All. Botteghi – Casadei.

SABINI CASTELFERRETTI: Violini, Palazzesi, Bizzarri, Giaccaglia (K), Giuliani, Mancinelli, Mariotti, Pettinari G., Pieroni, Licitra, Freddi, Marchetti (L1), Cesarini N. (L2). All. Silvestrini - Sciati.

ARBITRI: Mazzocchio - Rosignoli

La Sabini cercava il pokerissimo vincente, invece in Romagna ritrova la sconfitta. Netta, in tre set, cedendo senza raccogliere niente contro la matricola Riccione che dopo sei sconfitte consecutive rialza la testa vincendo meritatamente. E’ subito in salita la partita per la formazione di Silvestrini-Sciati. Solo sporadiche fiammate nel corso del primo set per la formazione marchigiana con Licitra l’ultimo ad arrendersi. Nel secondo parziale gli errori abbondano negli ospiti tra servizio, attacco e invasioni. Nel terzo set la Sabini scappa in vantaggio (12-17), ma poi i castelfrettesi calano.