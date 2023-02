Sacche in tela per frutta e verdura e la possibilità di portare contenitori da casa per limitare al massimo l’utilizzo di imballaggi in supermercati e punti vendita alimentari. Parte dal Mercato Dorico di Campagna Amica in via Martiri della Resistenza il progetto Libera la Spesa proposto da Ata Rifiuti Ancona, al quale hanno aderito l’Università Politecnica delle Marche, Coldiretti, Confesercenti, Confcommercio, Legambiente. A partire da oggi ai consumatori saranno proposti sacchetti retati di cotone e contenitori ermetici al posto delle classiche vaschette usa e getta. Obiettivo, ridurre i rifiuti e portare i cittadini a riutilizzare i contenitori. Nei giorni scorsi i responsabili di Ata Rifiuti hanno incontrato gli agricoltori del Mercato Dorico che, facendo vendita diretta dei propri prodotti del campo o del mare, già limitano molto l’immissione di plastica lunga la filiera. "L’idea è quella di mettere dare la possibilità ai cittadini di portare a casa la spesa con contenitori propri e ridurre così tutti carte e plastiche superflue – spiega Matteo Giantomassi, responsabile della comunicazione istituzionale e delle relazioni esterne - Di alcuni non si potrà fare a meno per questioni igienico sanitarie, ma di altri ce ne possiamo privare. Questo ci consentirà di ridurre la quantità di rifiuti". La stessa Coldiretti è da tempo impegnata in campagne di educazione alimentare nelle scuole.