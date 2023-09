Saccheggiatore serialesvuotava le auto

Un saccheggiatore di auto seriale che ieri mattina, nel giorno del suo 30esimo compleanno, ha patteggiato a sei mesi per l’ultimo dei tre furti commessi in due mesi. Era il 2 agosto scorso quando l’imputato, di origine ucraina, è riuscito ad aprire una vettura lasciata in sosta in via Rinaldi, a Jesi, per portare via un paio di occhiali da sole. Un brigadiere lo aveva colto sul fatto e dopo essere stato spintonato per guadagnarsi la fuga lo aveva bloccato e arrestato. Il patteggiamento per questo episodio lo ha fatto in tribunale ad Ancona, davanti al giudice Carlo Cimini, difeso dall’avvocato Paolo Mengoni. Poi è stato riportato in carcere, dove si trovava già per altri fatti. Un topo d’auto recidivo visto che è accusato di altri due colpi simili, uno avvenuto il 7 giugno e il secondo il 17 luglio, quando era stato convocato in caserma, dai carabinieri, dopo aver avuto una perquisizione domiciliare. Uscendo dalla caserma aveva rubato uno zainetto, con dentro un computer portatile, preso da una vettura in sosta vicino al comando. I militari lo avevano notato camminare con lo zainetto rosa a fiori e si erano insospettiti.

ma.ver.