Sacchi in giunta: Baldassini la vuole in caso di vittoria

Tutto secondo copione, come anticipato dal Carlino: è Annamaria Sacchi il terzo assessore indicato da Marco Baldassini in caso di vittoria alle Amministrative del 14 e 15 maggio. L’annuncio ieri al Pergoli. "Ma viste le sue ampie competenze in ambito di tributi, commercio, sport e turismo, mi riservo di assegnarle le deleghe: aspettiamo il primo turno e vedremo. Potrebbe essere un assessore plurifunzionale", la promessa del candidato a sindaco per Vola Falconara, Ancora Falconara e Polo dei Riformisti. Accanto a Baldassini anche le eventuali assessori a Scuola e Cultura, Maria Ambrogini, nonché Francesca Rosati, destinata a Sanità e Servizi sociali. Sacchi ha iniziato la carriera nell’allora Azienda di Soggiorno. Nel 1978 è approdata in Comune da funzionaria e vi è rimasta per 31 anni, fino alla pensione nel 2019. "Ho sciolto la riserva pochi giorni fa – ha ammesso Sacchi -. Ma il ‘corteggiamento’ di Baldassini va avanti dal 2018. Mi diceva: io farò il sindaco, tu il mio assessore. E siamo arrivati a oggi, quando ho maturato la convinzione che con il suo progetto realmente civico possiamo rappresentare il cambiamento. La discontinuità rispetto ai partiti di destra o di sinistra, quelli mascherati". Sacchi ha detto di voler portare "il lavoro di una vita in politica, oltre all’ascolto alla cittadinanza. Trovare soluzioni per loro è sempre stato uno stimolo: la gente mi ha dato tanto, non tanto invece le amministrazioni". Baldassini ha presentato anche la parata dei 27 candidati consiglieri delle due liste civiche.

Per Ancora Falconara: Francesca Rosati, psicologa e psicoterapeuta; Gino Manoni, commercialista; Giovanni Lorido, ex Guardia costiera; Arianna Lorido, impiegata; Margherita Veneziani, promoter; Luigi Mariano, ex poliziotto; Monica Andreani, impiegata; Paolo Rettaroli, operaio; Roberto Penna, pensionato; Paolo Polenta, mediatore calcistico; Rino Raffaelli, autista; Sofia Brasca, studentessa Giurisprudenza; Chiara Covatta, traduttrice.

Per Vola Falconara: Stefano Caricchio, ex candidato a sindaco nel 2018 per la Lega, autista soccorritore; Andrea Agostinelli, odontotecnico; Alberto Balzani, pensionato; Gabriele Caporaletti, operaio; Carol Gioacchini, autista; Ciro Balzano, autoriparatore; Valeria Marinelli, commessa; Maurizia Montecchiani, insegnante; Giorgio Pianetti, gallerista; Sabrina Benucci, pensionata; Sara Bencinic, studentessa Scienze infermieristiche; Silvia Busca, grafica; Ilaria Penna, parrucchiera, oltre alla Sacchi.

Non è passata inosservata la presenza di Fabio Benni, totem della Lega locale anche se, al momento, senza incarichi, e Serenella Paladini, ex membro del direttivo dimissionario alla scelta del partito di sostenere senza simbolo la ricandidatura di Stefania Signorini.

