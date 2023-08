Saelemaekers saluta Milano: Betis Siviglia chiede uno sconto

Ormai tenuto fuori dal progetto tecnico di Stefano Pioli, Alexis Saelemaekers è pronto a lasciare Milano dopo tre stagioni e mezzo, nelle quali ha contribuito alla vittoria dello scudetto nel 2022. La destinazione è Siviglia. Dopo gli arrivi di Pulisic e Chukwueze, infatti, lo spazio in fascia destra non offre ulteriori spazi e il classe 1999 lo sa bene, tant’è che non è stato nemmeno convocato per l’esordio in campionato dei rossoneri a Bologna. I prossimi giorni, però, potrebbero essere decisivi per definire il futuro: il belga sembra aver già trovato un accordo di massima con il Real Betis per le prossime quattro stagioni, ma il club spagnolo non ha ancora contatto direttamente il Milan. Il Diavolo non si opporrebbe a una cessione, anzi, ma la cifra richiesta da Moncada e Furlani oscilla tra i 7 e i 10 milioni di euro, un’iniezione di liquidità fondamentale per chiudere il decimo colpo di mercato con un nuovo attaccante: oltre all’aspetto economico, a impedire l’approdo in Andalusia di Alexis è anche la formula, considerato che il Betis vorrebbe prendere il centrocampista in prestito con diritto di riscatto, mentre in via Aldo Rossi l’idea sarebbe quella di cedere il giocatore a titolo definitivo.

Ilaria Checchi