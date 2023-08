Saetta cade vicino al centro commerciale: paura anche a Senigallia

Un forte temporale si è abbattuto poco dopo le 19 di ieri sulla spiaggia di velluto. Un fulmine è caduto nel quartiere Saline, all’altezza del centro commerciale spaventando i residenti che hanno udito anche un forte boato: "Mai sentito qualcosa di simile" questo una delle testimonianze.

Ancor prima, alle 17, il peggio sembrava passato, il sole era tornato a fare capolino facendo tirare un sospiro di sollievo. Il Coc, aperto fino alle 24, ma l’apertura potrebbe prolungarsi in caso di aggravamento della situazione. Insieme alla pioggia anche un forte vento: i vigili del fuoco sono intervenuti per rimuovere alcuni rami dalle strade. Diversi anche gli allagamenti che si sono formati in alcune zone di Cesanella, a causa delle caditoie ostruite. In ansia anche i residenti in prossimità del tratto ancora interessato ai lavori in viale Anita Garibaldi.

Allagato il sottopasso delle Piramidi e d via Nino Bixio, altri allagamenti si sono verificati anche in prossimità della rotatoria di strada della Marina.

A causa del forte vento sono rimasti chiusi gli stand del Summer Jamboree, mentre sono stati annullati tutti gli spettacoli all’aperto. Confermato invece il Burlesque al teatro la Fenice. Pioggia che, secondo le previsioni era attesa già in mattinata, diversi gli ambulanti assenti al mercato del venerdì sul lungomare a Cesano, dove c’è stato anche chi, a causa del vento e della continua minaccia di temporali, ha deciso di lasciare il mercato prima delle 13.

Situazione tranquilla nell’entroterra dove la pioggia è caduta con forte intensità a Serra de’ Conti, scrosci alternati a pioggia leggera a Ostra, mentre nel tardo pomeriggio il sole è spuntato a Corinaldo. Anche nell’hinterland la pioggia è tornata a cadere poco prima delle venti, fortunatamente senza eccessiva violenza.