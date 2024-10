Sagra dell’Uva, in 35mila per i concerti e la sfilata La sagra dell'Uva a Cupramontana ha registrato oltre 35mila presenze nonostante il maltempo. Grande successo per la sfilata a tema Harry Potter e San Bartolomeo, con Donatella Rettore ad animare la festa. Partecipazione record e coinvolgimento di volontari e associazioni.