Sagra dell’Uva, musica e folklore

Al via domani la 88esima edizione della Sagra dell’Uva di Cupramontana, la più antica delle Marche e tra le prime in Italia. Una quattro giorni di folklore, musica dal vivo, enogastronomia e tradizione. Grande attesa per i big che accenderanno le serate sotto le stelle. Venerdì ad aprire la musica live sarà Cisco, cantautore italiano di musica folk rock alle 22 seguito, alle 24 da Cristian Marchi DJ e produttore discografico italiano.

Sabato sul palco della sagra dell’uva, dopo il palio della pigiatura previsto per le 16, saliranno Asia Nardi alle 22 e a seguire alle 24 gli Eiffel 65, gruppo icona nella storia della musica dance italiana e internazionale con più di 15 milioni di copie vendute in tutto il mondo, con solo 3 album, nei primi cinque anni.

Domenica a chiudere la kermesse sarà Cristiano Malgioglio (ore 19,30 dopo la disco time e la tradizionale sfilata dei carri allegorici). Domenica alle 15.30 in Piazza Cavour, Cupramontana si trasformerà in un palcoscenico unico: tra scenette, colori, musica e tradizione sfileranno i carri allegorici realizzati dai giovani cuprensi, cuore pulsante della Sagra.

Forse pochi sanno che uno dei primi ad accorgersi del talento di Malgioglio è stato Fabrizio De André, il quale lo aiutò ad ottenere il suo primo contratto discografico con la Dischi Ricordi. Da qui è iniziata la sua prestigiosa carriera di autore, scrivendo per artisti quali Mina, Iva Zanicchi, Giuni Russo, Raffaella Carrà, Rosanna Fratello, Dori Ghezzi, Loretta Goggi, Amanda Lear, Milva, Rita Pavone, Patty Pravo, Ornella Vanoni, Fred Bongusto, Franco Califano, Pupo e Adriano Celentano solo per citarne alcuni. Parallelamente ha intrapreso la carriera di cantautore e dal 2018 i video dei singoli "Mi Sono Innamorato di Tuo Marito", "Danzando, Danzando", "Dolce Amaro", "Notte Perfetta", "Sucu Sucu" fino ad arrivare a "Rosa Tormento" hanno raggiunto visualizzazioni da record ed un numeroso seguito sui social.

Volto noto al grande pubblico il suo anche per le innumerevoli presenze come giudice e conduttore nei programmi televisivi di Rai e Mediaset dove si è sempre distinto per la simpatia e l’ironia graffiante. A concludere l’88esima sagra dell’Uva di Cupramontana ci saranno i fuochi d’artificio. Domani si parte con l’unica serata a ingresso libero quando apriranno le caratteristiche "Cappanne", dove degustare piatti tipici della tradizione marchigiana e il Verdicchio dei Castelli di Jesi. Alle 22, sempre domani il centro si accenderà con il concerto della cover band degli 883 "Jolly blu".

Per l’occasione fino al 5 ottobre saranno aperte anche due mostre. Quella di pittura artistica di Luisa Anderlucci e Marina Sabbatini "Armonia degli spazi e colori" (inaugurazione il 27 settembre ore 17) nella sala Raul Bartoli di via Ferranti. E al Mig (museo in grotta) di corso Leopardi si potrà effettuare una visita guidata dell’intero complesso museale. Nelle giornate di venerdì, sabato e domenica è previsto un biglietto d’ingresso (dagli 8 ai 13 euro) comprensivo del concerto, acquistabile in loco o su www.ciaotickets.

Sara Ferreri