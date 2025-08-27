Sagra dell’Uva, svelati i primi big

Fuga dall'ateneo
CronacaSagra dell’Uva, svelati i primi big
27 ago 2025
SARA FERRERI
Cronaca
Cupramontana: da Malgioglio agli Eiffel 65. Ma il protagonista resta sempre sua maestà il Verdicchio

La presentazione della Sagra dell’Uva, la più antica delle Marche

Il borgo di Cupramontana torna a essere la capitale del Verdicchio con la 88esima edizione della Sagra dell’Uva di Cupramontana, la più antica delle Marche e tra le prime in Italia, in programma dal 2 al 5 ottobre.

Attese ogni sera migliaia di persone anche da fuori provincia, all’insegna del folklore, della musica, dell’enogastronomia e della tradizione.

Svelati ieri i nomi dei big che accenderanno le serate sotto le stelle: Cisco e Cristian Marchi (il 3), Eiffel 65 (il 4, dopo il palio della Pigiatura previsto per le 16) e Cristiano Malgioglio (ore 19.30, dopo la disco time) in chiusura il 5, dopo la tradizionale sfilata dei carri allegorici e prima dei fuochi d’artificio.

Il 2 ottobre – unica serata a ingresso libero – apriranno invece le caratteristiche ’Cappanne’, dove degustare piatti tipici della tradizione marchigiana e il protagonista della sagra, sostenuta dalla fondazione Carifac: il Verdicchio dei Castelli di Jesi.

Alle 22 il concerto della cover band degli 883 ’Jolly blu’.

"Non è solo la Sagra dell’Uva, non è solo una festa – ha commentato il sindaco Enrico Giampieri ieri nel presentare la storica kermesse – è un rito collettivo, un inno alla vita, un intreccio di amicizia, folklore, spettacolo, memoria e futuro. È il momento in cui il nostro paese si veste di musica, di colori, di profumi inconfondibili e in cui l’orgoglio di una comunità si offre con semplicità e autenticità a chiunque voglia viverlo. Il protagonista è lui, il Verdicchio, ambasciatore del nostro territorio, vino che racchiude l’assenza delle cucine cuprense e il carattere della nostra gente".

Anche quest’anno, come spiega spiega Giorgia Clementi, carrista, "siamo una media di 35-40 ragazzi per ogni carro, in totale cinque. Oltre 200 persone che si impegnano ogni giorno: è una soddisfazione vedere quanto una tradizione legata a una comunità piccola sia a tal punto viva da richiamare così tanta gente".

Per l’occasione, fino al 5 ottobre, saranno aperte anche due mostre. Quella di pittura artistica di Luisa Anderlucci e Marina Sabbatini ’Armonia degli spazi e colori’ (inaugurazione il 27 settembre alle 17) nella sala Raul Bartoli di via Ferranti.

E al Mig – il Museo in grotta di corso Leopardi – si potrà effettuare una visita guidata dell’intero complesso museale.

Nelle giornate di venerdì, sabato e domenica è previsto un biglietto d’ingresso – con ticket compresi fra gli 8 ai 13 euro – comprensivo del concerto, già acquistabile in loco durante le serate della kermesse, oppure online collegandosi al sito www.ciaotickets.

