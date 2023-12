Sala Boxe della Mole: al via: "Ioleggoperte" con le scuole

Primo appuntamento con ‘IoleggoPERTE’ domani (ore 17) nella Sala Box della Mole Vanvitelliana di Ancona. E’ un progetto che nasce dall’amore per la lettura e dalla volontà di vivere la comunità, in collaborazione con la libreria Fogola, in cui alcuni alunni delle scuole superiori ‘presteranno’ orecchie e voce a chi non può farlo in autonomia, per navigare insieme all’interno delle storie e delle loro parole. Il primo incontro è rivolto ai bimbi delle scuole primarie, ma è aperto a chiunque voglia partecipare. Leggere è un viaggio. Questo perché "leggere a qualcun altro è un dono che lascia a chi lo fa un’esperienza speciale".