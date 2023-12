Sala Boxe, il professore Antonio Luccarini parla della "Natività di Gesù nell’arte"

Terzo appuntamento questo pomeriggio (ore 16.30) nella Sala Boxe della Mole Vanvitelliana di Ancona con il professor Antonio Luccarini, che illustrerà un tema decisamente ‘attuale’, anche se il 25 dicembre è già passato: la Natività di Gesù nell’arte. Quasi tutti i più grandi pittori, infatti, hanno affrontato questo soggetto, realizzando innumerevoli capolavori. Dietro ognuno di essi c’è la personalità dell’autore, ma anche storie interessanti da ascoltare. L’idea di Luccarini è appunto quella di vedere in che modo artisti di epoche e luoghi diversi hanno rappresentato questo soggetto, rivelando così se stessi e il proprio tempo. Qualche nome? Leonardo, Botticelli, Caravaggio, Dürer, Gauguin, Correggio, Parmigianino. E non mancano gli artisti marchigiani, come Federico Barocci e Carlo Maratti, originario di Camerano.