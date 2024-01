Sala polifunzionale, c’è il taglio del nastro: "Ora tocca all’ex bar"

Inaugurata dal sindaco Filippo Moschella e dal vicesindaco Alessandro Mengarelli la sala polifunzionale del Comune di Sirolo, in via Giulietti, dopo la riqualificazione effettuata dall’amministrazione comunale. È stata installata la nuova illuminazione a led per il risparmio energetico e rifatta la pavimentazione per rendere più accogliente l’ambiente. Il locale servirà come punto di aggregazione per giovani e anziani soprattutto nel periodo invernale e sarà utilizzato, insieme alla cucina comunale, per esibizioni ed eventi anche per valorizzare i prodotti alimentari del territorio. Iniziati anche i lavori di riqualificazione dei locali dell’ex bar di via Verdi, che il Comune utilizzerà per l’associazionismo ed è stata completata la manutenzione del campo intercomunale del Coppo insieme con il Comune di Numana: ripristinato l’impianto idrico e posizionata della nuova terra. Ora il terreno è pienamente fruibile.