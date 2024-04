Salari bassi e mancate tutele, i lavoratori del porto in sciopero

Sciopero di un’intera giornata oggi dei lavoratori dei porti: nelle Marche, sono interessati circa mille addetti.

Lo sciopero è stato proclamato da Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti; le ragioni, spiegano i sindacati, "si legano al mancato rinnovo contrattuale, alla richiesta di un equo salario per recuperarne il potere di acquisto, per la difesa della legge sui porti 84 del 1994 e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori del settore". Per l’occasione, domani venerdì 5 aprile, si svolgerà un presidio al porto di Ancona, presso il Molo Santa Maria, sotto la sede dell’Autorità di sistema portuale, dalle ore 10 alle ore 11.30. Per l’occasione l’altra mattina si è tenuta un’assemblea di tutti i lavoratori del porto di Ancona presso la sede dell’Autorità di Sistema Portuale del Medio Adriatico. Tante le categorie dei lavoratori rappresentate, anche se quella più nutrita, gli operai del cantiere navale è legata ad appalti e subappalti con personale non sindacalizzato.