Salario minimo, il Pd raccoglie 150 firme: "Iniziativa importante"

Il circolo Pd "David Sassoli" ha concluso la propria raccolta firme sul salario minimo. "Abbiamo avuto – spiega per il Partito democratico Andrea Cesaroni- un’affluenza alta di persone che si sono avvicinate al banchetto per appore la propria firma e scambiare qualche parola in merito. Nel complesso abbiamo registrato oltre 150 firme per la proposta sul salario minimo. Il Pd del territorio – conclude Cesaroni - tende a ringraziare tutti i firmatari di questa importante iniziativa"