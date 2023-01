Saldi al via con l’incubo bollette

di Nicolò Moricci

Saldi al via, partenza in sordina ma commercianti soddisfatti. Si cerca l’occasione, tra i negozi anconetani. Si passa da una vetrina all’altra, con le buste in mano e un pensiero al portafogli. I saldi, nelle Marche, sono partiti ieri.

E da Gavetti calzature, in piazza Roma, gli sconti vanno dal 20 al 50%: "I saldi sono partiti bene, anche se il caro bollette lo sentiamo pure per noi commercianti" – riflette Giulia Gavetti. Tra le calzature, vanno forte gli stivaletti e le scarpe pesanti. Da Yamamay, invece, Marina Monti sta "cercando un body" per sé.

"Prendo ciò che serve, senza prevedere un apposito budget e non ho un negozio preferito. Ma caro bollette e inflazione frenano gli acquisti". Marta Porretta e Michele Gobbi cercano "l’occasione. Non abbiamo fissato un budget di spesa – dicono – ma certamente stiamo attenti ai costi" – sottolinea lui. Mentre lei fa sapere di cercare soprattutto "borse e cappotti. Abbiamo aspettato i saldi di inizio anno per comprare vestiario".

Rita Pennesi ha scelto dei pantaloni per il marito: "Gli ho fatto un pensierino da 69 euro e posso ancora spendere, anche se con l’aumento dei prezzi bisogna stare allerta. Ora, cercherò qualcosa per me" conclude. Tra giubbini e scarpe dei negozi di corso Garibaldi, c’è Alessandro Sisti: "Ad Ancona la situazione è meno dispersiva di Milano, dove c’è tanta offerta. Io vivo là, e qui i prezzi dei beni di consumo sono più abbordabili. Ho un budget limitato, al di sotto dei 500 euro".

Giada Florenzano fa un giro tra i locali del centro, fra catene e negozi di prossimità, in cerca di vestiario. I saldi sono iniziati da poche ore e lei ha già acquistato "una borsa per me e una maglietta.

Ho speso una 50ina d’euro e io, per quest’anno, sono a posto. Adesso, mi occuperò dei bambini. Budget di spesa complessivo? Non più di 200 euro, perché sa – riflette – con tutti i vari aumenti, si tende ad essere più prudenti".

Da Dan John, Francesco Orlando guarda le giacche: "Punto alla maglieria.

L’importante è che non sia troppo colorata. Il rialzo dei prezzi? Beh, si farà sentire, ma bisogna adattarsi".

Per lui, si prevedono "150-200 euro" di spesa.

Susanna Del Vecchio entra in un negozio di calzature: "Avevo visto due paia di scarpe, il primo paio l’ho già comprato, ma per il secondo ho aspettato i saldi, che sono utili pure per la mia cagnolina. Se vedo qualcosa che mi piace, fatico a resistere".

Ma con l’online i saldi hanno ancora senso? "Beh, una borsa puoi prenderla sul web, ma le scarpe voglio provarle. L’inflazione? Pesa, ma non avverto il caro bollette". Per Confcommercio, presieduta da Massimiliano Polacco, "sei marchigiani su dieci approfitteranno dei saldi invernali per gli acquisti, generando un giro d’affari di circa 200 milioni di euro (+ 10% rispetto al 2022).

Maglieria, pantaloni, giacconi, scarpe e accessori i prodotti più richiesti. Gli incrementi dei prezzi a causa della guerra ucraina e del caro energia fanno dei saldi un’importante opportunità per i consumatori, attenti alla spesa e a caccia di affari".