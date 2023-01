Saldi al via, ma attenti a truffe e ’bufale’

Al via da oggi i tanto osannati saldi invernali, ovvero, il primo grande appuntamento commerciale – fisico e online – dell’anno appena iniziato. Ma siamo sicuri che questo 2023 si possa aprire all’insegna dello shopping? Il Codacons mette in guarda i consumatori sulle truffe e bufale che si possono trovare nei punti vendita e nell’e-commerce: "Con l’arrivo dei saldi vengono pubblicate tantissime offerte che sembrano vantaggiosissime, ma quante di queste sono veritiere?"

A questo proposito ecco i primi consigli per gli acquisti online: acquistare solamente da siti o venditori sicuri; attenzione alle offerte che sembrano esageratamente vantaggiose, potrebbero nascondere una truffa; conservate una copia dell’ordine effettuato e verificate che esista la possibilità di disdirlo senza pagamento di penali; pagate o tramite paypal o carte prepagate senza comunicare i vostri dati personali e verificare il prezzo pre-saldi con quello in saldo, al fine di controllare l’effettivo abbassamento dello stesso".

Anche per gli acquisti nei negozi fisici la truffa può essere dietro l’angolo, spesso alcuni articoli vengono esposti con prezzi apparentemente vantaggiosi ma che in realtà fanno parte di collezioni passate o addirittura datate di anni. "I commercianti hanno l’obbligo di esporre il prezzo iniziale e la percentuale dello sconto o del ribasso. L’operatore commerciale ha l’obbligo di fornire informazioni veritiere in merito agli sconti praticati sia nelle comunicazioni pubblicitarie sia nelle indicazioni dei prezzi nei locali di vendita – continua il Codacons -. Non può infine indicare prezzi ulteriori e diversi".

Ma è anche giusto non fare di tutta l’erba un fascio, a sottolinearlo è stato il direttore di Confesercenti Alessandro Ligurgo affermando che "i truffatori e malintenzionati, purtroppo, sono presenti in ogni settore ed è giusto mettere in allarme i consumatori ma, come nel caso dei negozi tradizionali, fortunatamente è diventato praticamente impossibile truffare il cliente. In molte occasioni gli stessi si muniscono di foto del prodotto, con tanto di prezzo originale, che non lasciano dubbi. Poi – continua Ligurgo –, ci aspettiamo controlli serrati che stringeranno il cerchio verso chi si comporterà in maniera illegale".

Ma la vera incognita è riferita ai risultati che questi saldi porteranno al settore del commercio, soprattutto dopo un Natale non brillante che sì ha avuto buone entrate, ma che hanno dovuto compensare la grande inflazione del Paese. "Dai primi dati – conclude Ligurgo –, sembra che la situazione continuerà ad essere tirata e che tanti italiani, quindi anche i nostri pesaresi, rinunceranno a spese importanti nel settore dell’abbigliamento. La situazione sarà sicuramente più chiara dal prossimo lunedì, dopo il primo weekend di saldi".

Intanto i commercianti sono già pronti all’alzata delle saracinesche di oggi: "Ci saranno scontistiche importanti per i nostri clienti – rassicura Nicola Dolcini di Dolcini dressing -, lo facciamo per garantire un servizio e una qualità per i compratori. Con le entrate di Natale – conclude - ci siamo accontentati, adesso invece vogliamo ripartire al meglio con questo 2023".

