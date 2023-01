"Saldi per dare impulso alle vendite Ci aspettiamo un gran giro d’affari"

di Ilaria Traditi

La nuova stagione dei saldi è alle porte e nella nostra regione, così come nella maggior parte di quelle italiane, si partirà giovedì 5 gennaio per poi terminare tra fine febbraio e inizio marzo. Un paio di mesi in cui i commercianti potranno riprendere fiato magari smaltendo merce invenduta nei mesi precedenti e liberando magazzini che dovranno poi riempirsi con i nuovi articoli per la primavera-estate. "I saldi riguardano soprattutto articoli di moda, abbigliamento, accessori e calzature - sottolinea il direttore di Confcommercio Marche Centrali Massimiliano Polacco- e prevediamo che saranno i capispalla ad andare per la maggiore perchè i più convenienti da acquistare con sconti dal 30 al 50% e perchè ancora siamo nel pieno della stagione invernale. Molte persone infatti hanno atteso proprio i ribassi per fare questo tipo di spesa mentre per i commercianti il periodo è favorevole perchè hanno bisogno di liberare i magazzini e far spazio entro pochi mesi agli articoli della nuova stagione". Secondo Polacco poi quest’anno l’inizio fissato per il 5 gennaio si prospetta particolarmente favorevole: "Abbiamo davanti un lungo weekend grazie al ponte dell’Epifania - prosegue- e prevediamo che il giro di affari in questo inizio di anno sarà importante. Ci aspettiamo numeri più alti del 2022, il nostro centro studi sta ancora elaborando i dati previsionali nel dettaglio. La spesa media pro capite dovrebbe attestarsi intorno ai 125 euro". Anche gli articoli tecnologici saranno ricercati ma meno di quelli del comparto fashion. "La tecnologia l’ha fatta da padrona durante il Black Friday e il Cyber Monday - spiega Polacco- e anche nel periodo natalizio". A proposito, come sono andati gli affari nella nostra provincia per l’arrivo di Babbo Natale? "Secondo i primi dati a disposizione sulla spesa degli anconetani possiamo dire che siamo al di sopra delle aspettative - rivela il direttore- lo shopping è stato forte anche se la media pro capite si è un pochino abbassata abbiamo registrato un aumento nel numero di scontrini. Le famiglie hanno dovuto fare i conti con una minore liquidità dovuta ai rincari dei mesi scorsi, soprattutto sulle bollette, ma gli acquisti hanno tenuto e questo ci fa ben sperare per il futuro". Tra i consigli dell’associazione di categoria, quello di fare attenzione ai prezzi e controllare bene i cartellini che devono indicare il prezzo pieno e poi quello scontato per una rapida comparazione da parte del consumatore. Intanto in città ad accompagnare i primi giorni di shopping dei saldi continueranno ad esserci, fino all’8 gennaio, le iniziative del Bianconatale, dal bosco degli Elfi alla pista di pattinaggio e il Christmas village in piazza Cavour, dal mercatino in corso Garibaldi alle giostre in piazza Pertini. La ruota panoramica resterà invece attiva fino al 16 gennaio.