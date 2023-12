Sale sull’autobus senza biglietto e prende a schiaffi il controllore

Viaggiava senza biglietto e quando il controllore glielo ha chiesto la passeggera è andata su tutte le furie. Prima ha riempito il dipendente di parolacce e insulti poi lo ha preso per il collo della camicia e tirato fino a una delle porte per impedire la partenza del mezzo. Tutto questo non prima di aver mollato anche qualche schiaffo al controllore a cui sono partiti gli occhiali da vista caduti a terra. Con l’accusa di interruzione di pubblico servizio, oltraggio e violenza a pubblico ufficiale è finita a processo una nigeriana di 40 anni, residente a Fabriano. La donna sarebbe stata incinta all’epoca dei fatti, che risalgono al 9 aprile del 2018, a bordo di una linea extraurbana della Contram di Camerino. Salita a bordo ha visto il controllore andarle incontro e chiederle il titolo di viaggio. Lei non lo aveva e, stando alle accuse, invece di scendere avrebbe mandato a quel paese il pubblico ufficiale per poi urlargli: "Fatti i c. tuoi". Un brutto spettacolo a cui avevano assistito diversi passeggeri. Dopo gli insulti ha preso a schiaffi il controllore per costringerlo a omettere la sua funzione, quella di controllarle il biglietto e di multarla visto che non lo aveva. In preda a uno stato di ira avrebbe inoltre afferrato il controllore per il collo della camicia, graffiandolo tutto. Impossibile per l’autista riprendere la marcia perché la donna si è messa su un gradino della porta tenendo sempre per il collo il controllore. Solo dopo una mezz’ora l’autobus è potuto ripartire perché nel frattempo erano arrivati i carabinieri. Udienza il 10 luglio per sentire i testi.

ma. ver.