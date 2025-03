Salesi, avanti con i lavori. Due nuove sale per il parto

Presidio ospedaliero Salesi: proseguono i lavori programmati per il 2025. Il direttore generale, Armando Marco Gozzini, nei giorni scorsi ha effettuato un sopralluogo nell’area dove sono previsti i lavori per la realizzazione di un nuovo blocco travaglio parto all’interno del presidio materno-infantile. I lavori saranno avviati con l’obiettivo di allestire le nuove sale operatorie entro la fine dell’anno, mentre altri movimenti collegati al domino virtuoso, come l’attivazione della nuova PMA (Procreazione medicalmente assistita di II° livello) sono in corso d’opera e dovrebbero essere conclusi nei prossimi mesi. L’attività rientra nel piano, partito a inizio anno e valido per tutto il 2025, che prevede 13 mosse per adeguare il plesso di via Corridoni in attesa del trasferimento nella cittadella ospedaliera di Torrette. Una serie di azioni, alcune delle quali già portate a compimento nei primi 70 giorni dell’anno (il completamento della Terapia del Dolore e Cure Palliative Pediatriche e il concorso per il reparto di Neonatologia).

Durante la visita nell’area interessata dal progetto, compiuta assieme al direttore di dipartimento del Salesi, il prof Andrea Ciavattini e ai vertici degli uffici competenti, il Dg Gozzini ha avuto modo di toccare con mano lo stato d’avanzamento del progetto. Il piano prevede l’allestimento di un blocco operatorio e due nuove sale parto complete per il travaglio post parto. Oltre ai locali appena descritti i tecnici hanno evidenziato le aree necessarie per il corretto funzionamento organizzativo e funzionale (osservazione breve, spazi per l’isola neonatale, bagni, aree comuni). Un altro punto di forza dell’attività in corso, come sollecitato dallo stesso direttore generale, è la possibilità di realizzare sale parto modulari che consentano in un prossimo futuro il trasferimento e il riutilizzo nella nuova sede ospedaliera di Torrette.

La direzione generale dell’AOU delle Marche, inoltre, interviene e precisa sul caso degli scarafaggi in un reparto del Salesi: "Lo scorso 11 marzo la direzione medica del materno-infantile ha deciso di sospendere in via precauzionale i ricoveri nel reparto diretto dalla dottoressa Carla Marini, ma l’attività in seno alla Neuropsichiatria infantile non si è mai fermata. Una sospensione necessaria per effettuare tutti gli interventi necessari al ripristino completo delle funzionalità operative. Domani (oggi, ndr) i percorsi di ricovero saranno riattivati e l’attività generale del reparto tornerà normale".