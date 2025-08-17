"Salesi, la terapia neonatale è senza aria condizionata". Mamma stremata accusa malore

Nel reparto di Terapia intensiva neonatale (Tin) del Salesi si vive senza l’aria condizionata per un guasto all’impianto, obsoleto, che ha lasciato senza refrigerio gli ambienti. Questa è la lamentela lanciata da una 34enne mamma anconetana (preferisce rimanere anonima) che lo scorso 5 agosto ha dato alla luce due gemellini. Poi, la sera di mercoledì scorso, ha avuto un malore perché stremata dalle alte temperature. Denunciando la vicenda, ha sottolineato come le segnalazioni fatte da personale e genitori all’Urp "non hanno prodotto risultati concreti, se non l’installazione, mercoledì, di due deumidificatori". Un intervento che, a suo avviso, "è insufficiente per garantire condizioni accettabili" in un reparto che ospita fino a 31 culle termiche. "L’unico momento di conforto – ha dichiarato – è stringere le dita dei miei piccoli attraverso l’incubatrice, ma con questo caldo non riesco nemmeno a godermi quel breve attimo". Una situazione che peserebbe non solo sui genitori, ma anche sul personale sanitario "già sottoposto a carichi di lavoro gravosi e ora costretto a operare in ambienti afosi". Nel suo racconto ha poi toccato anche le condizioni di degenza: la sua stanza al terzo piano "era stata priva di doccia e acqua calda". Sempre riguardo alla climatizzazione, "in un reparto come il Tin non può essere considerata un opzionale - tuona - ma un requisito indispensabile per garantire sicurezza e benessere". Una segnalazione che, ieri, ha trovato la replica in una nota ufficiale dell’Azienda ospedaliero-universitaria delle Marche, diretta dal d.g. Armando Gozzini. "Anche con le temperature attuali – si legge – non vi è alcun rischio per i piccoli pazienti, la cui temperatura corporea è costantemente monitorata con doppia sonda. I neonati sono riscaldati da incubatrici chiuse e lettini radianti, che erogano calore in modalità servocontrollata (di 30 gradi, ndr), sulla base delle esigenze del paziente. Non si sono registrati casi di aumento della temperatura corporea legati a cause ambientali". Si attende ora il trasferimento al nuovo ospedale Salesi: "La struttura di via Corridoni ha oltre 100 anni – prosegue la nota – e per questo viene costantemente sottoposta a manutenzioni e interventi di ammodernamento. Oltre ai due deumidificatori, negli ultimi mesi è stato installato un nuovo generatore di corrente per rendere più confortevole l’ambiente". La direttrice del Tin, Ilaria Burattini, ha parlato di temperatura "costantemente monitorata con una doppia sonda – spiega – e gli strumenti di supporto termico garantiscono condizioni ottimali. A riguardo non sono stati segnalati casi di surriscaldamento dei neonati per cause ambientali. I deumidificatori installati in reparto hanno già contribuito ad alleviare la situazione". A chiarire ulteriormente la posizione dell’Azienda è intervenuta anche la direttrice amministrativa, Cinzia Cocco, che ha definito la denuncia "un’esagerazione". "I bambini – dice – sono in cullette termoregolate e non corrono rischi. Il problema del caldo esiste, ma riguarda gli ambienti e non la sicurezza dei neonati. Stiamo già monitorando la situazione". E ancora: "Non mettiamo in dubbio il disagio vissuto, ma il Salesi non è una spa: si tratta di un ospedale storico, dove stiamo comunque continuando a investire".