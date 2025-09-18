Salesiani, ecco il nuovo centro di formazione

Giovani, istituzioni e imprese: apre ad Ancona il nuovo Centro Salesiano di formazione professionale. Un’esperienza formativa che nasce da un sogno educativo condiviso e che ora diventa realtà con l’apertura del centro in corso Carlo Alberto 77, che sarà inaugurato domani pomeriggio. Un segno concreto di come istituzioni, imprese e comunità possano unire le forze, per dare ai giovani dignità, speranza e futuro attraverso il lavoro: "Un’istituzione per Ancona e tutta la provincia – si legge in una nota – Il Centro di Formazione Professionale deve diventare un punto di riferimento per famiglie e ragazzi che cercano un percorso formativo serio, gratuito e finalizzato all’inserimento lavorativo. I corsi di qualifica che verranno attivati - settori elettrico, moda e tessile - rispondono a fabbisogni reali delle imprese locali e si pongono come ponte concreto tra scuola e occupazione. Il modello salesiano si fonda sull’alternanza tra aula, laboratorio e azienda: un percorso che non solo prepara al lavoro, ma accompagna i giovani a diventare cittadini responsabili, capaci di contribuire alla vita sociale ed economica del territorio. Istituzioni, imprese e chiesa: presenze significative". L’inaugurazione vedrà la partecipazione del presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli e del sindaco di Ancona, Daniele Silvetti, oltre all’Arcivescovo di Ancona e Osimo monsignor Angelo Spina (nella foto), che darà voce alla chiesa locale benedicendo i nuovi spazi con aule e laboratori. Il mondo delle imprese sarà rappresentato da Confindustria Ancona e Marche con il Presidente Diego Mingarelli.