Salesiani, formazione e speranza. Inaugurato il polo per i giovani. Aule, laboratori e prospettive

Nel cuore di Piano San Lazzaro, quartiere simbolo della multiculturalità anconetana, si accendono nuove luci di speranza. I salesiani di corso Carlo Alberto hanno aperto ieri le porte del loro centro di formazione professionale, trasformando quello che era solo un progetto in una realtà per tanti giovani. Non è solo formazione, è molto di più. Da un quartiere che spesso finisce sulle cronache cittadine a causa di episodi di microcriminalità, emerge una risposta concreta fatta di aule, laboratori e, soprattutto, di persone.

Il nuovo polo formativo rappresenta la dimostrazione pratica di come Comune, Regione e realtà del territorio possano trovare una sintesi vincente. La portata dell’iniziativa supera i confini cittadini: l’intero territorio provinciale può ora contare su un punto di riferimento gratuito dove la formazione diventa ponte diretto verso il mondo del lavoro. Tre le specializzazioni scelte: elettrico, moda e tessile. Il messaggio è chiaro: si forma per lavorare davvero, non per collezionare attestati. Il metodo salesiano fonde teoria e pratica in un trittico vincente: aula-laboratorio-azienda. Il Cinema Italia ha fatto da cornice al momento della presentazione, ieri pomeriggio.

Francesco Acquaroli, presidente regionale, ha inquadrato l’iniziativa nelle strategie più ampie di sviluppo territoriale. Il sindaco Daniele Silvetti ha rilanciato il ruolo della formazione professionale come motore di rigenerazione urbana. L’arcivescovo Angelo Spina ha benedetto gli spazi, mentre il mondo imprenditoriale, rappresentato da Diego Mingarelli di Confindustria, ha sottolineato un aspetto cruciale: "Formiamo i profili che il mercato cerca ma non trova". La presenza di aziende del calibro di Canali, Lardini e Juki Italia ha dato sostanza a queste dichiarazioni.

Presenti anche molti sindaci del territorio, come quello di Filottrano, Luca Paolorossi, testimone di un importante centro tessile e sartoriale. Il centro di formazione si propone come risposta multipla a bisogni diversi. Per i giovani significa opportunità concreta di costruire un futuro professionale senza dover emigrare. Per le famiglie rappresenta la garanzia di un percorso educativo solido e gratuito. Dal punto di vista imprenditoriale, promette manodopera qualificata e formata su misura. E si inserisce nel sistema Cnos Fap, rete nazionale dei salesiani che conta sessantatré centri e oltre 25mila studenti.