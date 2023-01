"Salesiani, qui ci vorranno due anni di lavori"

Era mercoledì 9 novembre 2022 quando due scosse, una di seguito all’altra, hanno fatto sussultare Ancona con un’intensità di magnitudo 5.7. Un grande spavento che ha riportato gli anconetani a vivere momenti di paura già provati ma sempre difficili da superare. Un sisma di media intensità che non ha arrecato notevoli danni alla città ma ha purtroppo lesionato abitazioni private e alcune chiese tra le più antiche e belle di Ancona. Templi che per ragioni di sicurezza sono stati immediatamente chiusi: San Domenico, San Pellegrino agli Scalzi, Santissimo Sacramento e la Sacra Famiglia. Ad oggi queste chiese, che racchiudono un patrimonio culturale di enorme valore ma che sono anche luoghi di culto cristiano fondamentali per la vita spirituale di una comunità, sono ancora chiusi al culto per ragioni di sicurezza e in attesa di lavori. Lavori che per la Sacra Famiglia, la chiesa Salesiana di Corso Carlo Alberto, non fanno sperare in una riapertura a breve. "Da un primo esame – ha detto il parroco don Giampiero – sembrava che la scossa non avesse arrecato un eccessivo danneggiamento ma dal sopralluogo del Vigili del Fuoco, che abbiamo chiamato per essere certi che non ci fossero problemi gravi è emerso che i danni erano più consistenti".

Con la scossa del 9 novembre erano caduti diversi pezzi di intonaco dal soffitto proprio mentre si stava celebrando la messa mattutina. Per fortuna non ci furono danni alle persone ma con molta probabilità il sisma aggravò ulteriormente le lesioni subite dall’edificio con il terremoto del 2016. All’epoca furono messe subito in sicurezza rinviando i lavori più consistenti ad altra data. Don Giampiero ha precisato che per restaurare il soffitto a cassettoni, gli affreschi delle pareti e riportare la chiesa al suo originario splendore, l’edificio risale al 1914, servirebbero più di centomila euro. "Purtroppo – prosegue – dopo la verifica effettuata dai Vigili del Fuoco non possiamo riaprire la chiesa. Dovrà essere elaborato un progetto di recupero e aperto un cantiere per lavori che potrebbero durare anche due anni. Al momento celebriamo messa nel salone attiguo alla chiesa che non ha subito danni e stiamo aspettando il sopralluogo degli esperti della Soprintendenza".

Il parroco dei Salesiani ha sottolineato che in occasione del precedente sisma per i lavori di messa in sicurezza furono necessari più di diecimila euro pagati dalla parrocchia e dai fedeli. Dopo le scosse del 9 novembre don Giampiero confidò al Carlino: "Chiunque vorrà aiutarci a sostenere le spese per riaprire la chiesa sarà per noi il benvenuto". Un appello alla solidarietà che parte da una chiesa simbolo di un quartiere tra i più tipici di Ancona ma che è dal 1901, da quando fu affidato ai Salesiani, un importante luogo di incontro e formazione per i giovani che in quel luogo, sempre più crogiolo di culture, crescono e diventano futuri cittadini.

Claudio Desideri