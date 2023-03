Salta "Teatro Studio" con Bergonzoni: rimborso dei biglietti

A causa di ritardi nella messa a punto della produzione, lo spettacolo ‘Teatro Studio’ di e con Alessandro Bergonzoni previsto il 1 aprile al Teatro Gentile di Fabriano non potrà essere rappresentato. I biglietti già acquistati potranno essere rimborsati nel punto vendita in cui si è effettuato l’acquisto entro il 30 marzo. Lo spettacolo era proposto nel cartellone di ‘TeatrOltre’, festival promosso da Amat con i Comuni di Fabriano e Fano e con la Fondazione Teatro della Fortuna. Pur se per cause totalmente indipendenti dalla propria volontà, gli organizzatori si scusano con gli spettatori per il disagio. Informazioni: 0712072439 e 07323644.