Saltamartini: "Il Poliambulatorio a San Biagio solo per sei anni, poi andrà nel vecchio ospedale"

L’assessore alla Sanità regionale Filippo Saltamartini ha assicurato che la nuova sede in affitto del poliambulatorio osimano, che dal centro storico presto si sposterà a San Biagio, sarà provvisoria, perché è già previsto che il poliambulatorio e gli altri servizi sanitari vengano inseriti all’interno dell’ospedale Ss. Benvenuto e Rocco una volta terminato l’ospedale Inrca all’Aspio di Camerano. E’ emerso durante l’incontro organizzato dalle Liste civiche osimane a palazzo Campana lunedì sera cui appunto ha preso parte l’assessore che ha parlato anche di un possibile recupero dell’ex Muzio Gallo. Difficile salvare il pronto soccorso, come è ora almeno, quando sorgerà il nuovo nosocomio. Critico il gruppo consiliare del Pd: "L’assessore ha detto che lo spostamento durerà pochi anni e poi si farà una Casa della Salute al Ss. Benvenuto e Rocco. E’ una scelta incomprensibile: si va ad affittare per sei anni un capannone grezzo, che deve essere adattato a ospitare servizi sanitari, tra l’altro in una zona a rischio idrogeologico, per poi abbandonarlo e riportare tutto in centro. Ma è uno scherzo? Tanto valeva lasciare il Poliambulatorio nella sua attuale sede fino al 2025, quando sarà inaugurato il nuovo Inrca all’Aspio".