Saltamartini non c’è, salta il Consiglio sulla sanità Intanto l’ospedale è sempre più in sofferenza

Non si terrà martedì l’annunciato consiglio comunale straordinario sulla sanità, l’assessore regionale Filippo Saltamartini ha comunicato la sua assenza per quella data. La seduta sarà così rinviata di una quindicina di giorni anche se non mancano i pressing per via delle numerose criticità all’ospedale Carlo Urbani, in primis al pronto soccorso e la medicina del territorio. Si terrà il 23 febbraio prossimo il confronto sui temi caldi cittadini e per quella data hanno assicurato il loro intervento sia l’assessore Saltamartini che Nadia Storti commissario dell’azienda sanitaria di Ancona. Nel frattempo il pronto soccorso jesino, oberato di lavori e di accessi anche impropri ha iniziato a rimandare indietro quanti si presentano con la richiesta di effettuare una Tac urgente. Al pronto soccorso è stato inaugurato, proprio nei giorni scorsi, un macchinario ad alta tecnologia al servizio dell’ospedale Carlo Urbani, ma come chiarito dalla direzione l’accesso va effettuato tramite contatto del medico di famiglia con la Radiologia, non con il pronto soccorso dove ogni giorno sono tanti i pazienti in attesa della presa in carico e soprattutto di un posto letto per il ricovero. Le difficoltà sono accentuate dalla ormai atavica carenza di personale medico, infermieristico ed oss nel reparto di Emergenza urgenza e non solo. Intanto una buona notizia arriva dal Comune di Santa Maria Nuova dove mancava all’appello il medico di famiglia dopo un pensionamento. "La Ast di Jesi – spiegano dall’amministrazione comunale - ci ha informato che è stato perfezionato l’atto con il dottor Gabriele Gagliardini per la sostituzione del dottor Brecciaroli che dal primo febbraio è in pensione". Da mercoledì è scattata la corsa agli sportelli del distretto di Jesi-San Francesco e di Moie per la scelta del medico. "Avevamo chiesto di poter fare in Comune la scelta del medico – spiegano dall’amministrazione comunale - , ma non è stato possibile per mancanza di personale Ast. Ci auguriamo che si metta mano prima possibile a una riforma che ponga rimedio a queste situazioni sanitarie non più accettabili adottando a livello statale e regionale i provvedimenti necessari. Un grazie è doveroso al personale della Ast di Jesi per questo risultato (non scontato) e al dottor Mauro Brecciaroli vogliamo esprimere tutta la gratitudine per questi anni di servizio alla nostra comunità con i migliori auguri per una serena pensione".

Sara Ferreri