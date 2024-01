Saltamartini: non taglio la sanità: "Fondi accantonati per sicurezza"

"Non è mia intenzione, né della giunta, tagliare i fondi per la sanità marchigiana. Il fondo Gsa (Gestione sanitaria accentrata, ndr)? È sempre esistito e vedremo come utilizzarlo, ci serve come strumento anti urto nel caso in cui la sanità in generale e le aziende non riescano a raggiungere il pareggio di bilancio". L’assessore alla sanità, Filippo Saltamartini, corregge il tiro e tranquillizza le aziende ospedaliere e sanitarie in merito al congelamento di risorse per 148 milioni destinate alle cinque aziende sanitarie territoriali (Ast) e alle due ospedaliere (Torrette e Inrca). Sono i fondi accantonati nella cosiddetta Gestione sanitaria accentrata (Gsa), istituita con delibera di giunta nel 2012. Una sorta di "tesoretto" da erogare alle aziende in caso di necessità. Ed è proprio sul rischio di non ricevere questo "tesoretto" che si fondano i timori delle aziende sanitarie in sede di pianificazione del budget a disposizione. Saltamartini analizza i rapporti con le Ast a un anno dall’avvio della riforma sanitaria, che prevede cinque Ast e due aziende ospedaliere (Torrette e Inrca), partendo dall’analisi dei fondi e dei trasferimenti dello Stato. "Per la prima volta il fondo sanitario nazionale è stato implementato con la legge finanziaria del 2024, approvata alla fine di dicembre dal governo Meloni: sono stati stanziati 3 miliardi in più per le annualità 2024, 2025 e 2026 – spiega Saltamartini –. Trattandosi di una previsione che deve essere attuata nella Conferenza Stato-Regioni, che stabilirà con esattezza la quota pertinente alle Marche, la Regione ha dovuto individuare una misura provvisoria per le aziende sanitarie, che però non taglia nessun tipo di risorsa alla sanità marchigiana e non mette a rischio l’attività degli ospedali e delle aziende sanitarie". Saltamartini si rivolge poi direttamente alle aziende, stimolandole a fare di più. "Sarà importante che le singole parti approntino i rispettivi atti aziendali per darsi un’organizzazione più compiuta – aggiunge l’assessore alla sanità –. Alla luce dell’entrata in vigore della nostra riforma sanitaria, i vertici delle aziende devono fare economia ed eliminare i doppioni. Capisco i loro timori, le apprensioni, ma sono qui per tranquillizzare tutti, non solo i dirigenti, ma anche i primari e tutto il personale degli ospedali". "Non è mia intenzione tagliare le risorse – ribadisce –. Detto questo, vorrei che quelle date fossero gestite al meglio, con efficienza ed economicità. Quando, più o meno a giugno, avremo chiare le ripartizioni dei fondi stanziati in finanziaria, sistemeremo le situazioni più delicate". Critico il centrosinistra. "Ancora tagli alla sanità pubblica, le Marche vanno verso il baratro – dice il capogruppo dem Maurizio Mangialardi –. Spiace constatare che eravamo stati facili profeti, sia dell’aumento dei costi per gli stipendi dei dirigenti, sia del caos delle prestazioni, che causa disservizi che i marchigiani vivono sulla propria pelle. A ciò si è aggiunto il nuovo piano socio-sanitario 2023-2025, inadeguato, pericoloso e confusionario".