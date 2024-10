Saltano le panchine di Sassoferrato Genga e Jesina: fatali i risultati

La sesta giornata vede ‘saltare’ tre panchine nel girone A di Promozione. Igor Giorgini (foto) non è più l’allenatore della Jesina. Fatale il pari rimediato sul campo del Barbara Monserra (quest’ultima al terzo risultato utile di fila). "La As Jesina e Igor Giorgini hanno deciso di comune accordo di rescindere consensualmente il contratto per poter dare una scossa a tutto l’ambiente visti i risultati al di sotto delle aspettative e del valore della rosa" ha fatto sapere domenica la società leoncella. Jesina giù dal podio, quarta, raggiunta dal Vismara, con la vetta distante 4 punti. Di ieri la notizia del sollevamento dell’incarico anche di mister Belisario Favorini dalla panchina del Sassoferrato Genga (oltre che di quello di mister Renzi sulla panchina del Lunano), dopo la sconfitta casalinga di sabato contro la Fermignanese, nuova capolista. Che registra un podio tutto pesarese. A salire da sola in vetta è proprio la Fermignanese che sfrutta la battuta d’arresto a sorpresa del Tavullia Valfoglia (superata in casa dalla Pergolese nel testa coda). Cade il Marina che cade sul campo di un Vismara ancora imbattuto. Chi sembra recuperare il terreno perduto è la Vigor Castelfidardo alla seconda vittoria in campionato (terzo risultato utile di fila). Primo successo e terzo risultato utile di fila anche per la Biagio Nazzaro Chiaravalle che inguaia il Moie Vallesina ora terz’ultimo. Dietro alla formazione di Rossi solo il Sassoferrato Genga e l’Appignanese che chiude il gruppo. In Prima Categoria Fc Osimo e Montemarciano vincono ancora. Dietro la concorrenza non manca: a 3 punti inseguono Olimpia Marzocca, ma soprattutto il Borghetto (che il 23 ottobre dovrà recuperare la sfida rinviata contro la Castelfrettese la prima giornata) protagonista quest’ultimo di due vittorie e un pareggio. Nel C la Passatempese sul podio del girone, terza, con i tre punti di rigore (Mihaylov) contro il San Claudio, mentre è crisi per l’Argignano alla quarta sconfitta di fila.