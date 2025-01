Saltarelli contro tutti: "Correrò in SuperStock"

Trentanove anni, una famiglia e un’attività lavorativa ma una passione senza limiti, che continua, col sostegno delle persone a lui vicine e di tanti amici, a spingerlo in sella. E che sella! Simone Saltarelli non solo non molla ma in un’età in cui molti hanno già da tempo appeso il casco alla parete, si prepara ad una stagione che definire stimolante è poco: il pilota senigalliese infatti correrà il Campionato del Mondo Endurance della categoria SuperStock e lo farà con grandi ambizioni su Aprilia. Saltarelli gareggerà infatti col team Revo M2 Racing che schiererà una potentissima Aprilia RSV 4 1100: avrà come compagni di squadra altri tre italiani di livello come il campione del mondo in carica Kevin Calia, Flavio Ferroni e Luca Vitali. "Puntiamo al vertice in ogni gara e a lottare per vincere il Mondiale – spiega senza mezzi termini il team – Per questo, dopo la straordinaria stagione scorsa in cui abbiamo vinto la 24 ore di Spa, leggendaria corsa belga, si è deciso di metterci in autonomia senza più la collaborazione con Aviobike, ancora appoggiandoci ad Aprilia. Un passo per intraprendere ulteriori investimenti strategici necessari per competere ai massimi livelli". Per Saltarelli, in moto ininterrottamente fin da bambino e protagonista in tutti i principali campionati in Italia e non solo, una nuova sfida non solo stimolante ma anche durissima da affrontare, anche se il pilota, che ha già primeggiato negli anni scorsi nell’Endurance, non ha mai nascosto di essere affascinato da questo tipo di competizione. Per i non addetti ai lavori infatti, c’è da sottolineare che rispetto al Motomondiale, qui si corre in gare di durata che mettono a dura resistenza il fisico: prove come quella di Spa o di Le Mans, durano infatti ben 24 ore consecutive, in ogni condizione meteo e anche di notte: tre motociclisti del team si alternano per portare la squadra al successo e così farà Saltarelli assieme a Ferroni, Calia e Vitali. Il pilota senigalliese nell’ottobre 2022 mentre lottava per vincere il National Trophy 1000, rimase coinvolto – senza colpa – in un grave incidente sulla pista di Imola, che lo costrinse prima a diverse settimane di ospedale e poi a una lunga convalescenza: sostenuto anche pubblicamente dai suoi tanti tifosi, Saltarelli decise di continuare ed alla soglia dei 40 anni è ancora in pista con l’entusiasmo di un debuttante. Con un sogno non nascosto: vincere il Mondiale Endurance ed entrare nella storia.

Andrea Pongetti