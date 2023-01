Saltarelli miracolato: "Tornerò sulla moto"

Il 2022 che se ne è andato da poco ha lasciato gioie e dolori, anche fisici, ad uno dei protagonisti storici dello sport cittadino, che però non ha alcuna intenzione di mollare, tutt’altro. Simone Saltarelli, 37 anni, cresciuto in una famiglia di motociclisti, da anni alterna l’impegno nella concessionaria di famiglia alle gare sui più importanti circuiti del mondo. Il 2022 stava andando alla grande per uno dei più esperti motociclisti marchigiani, in lotta per la conquista del titolo italiano National Trophy e protagonista pure nel Mondiale Endurance, ma poi ci si è messa la sfortuna: ad ottobre, sul circuito di Imola, Saltarelli è rimasto coinvolto senza colpe in una grave caduta, che proprio all’ultima gara gli ha fatto perdere le chance di scavalcare al comando del National Trophy il leader Giannini, e vincere il titolo. Soprattutto la caduta ha costretto il pilota senigalliese, spalla lussata, sei vertebre rotte e una ferita alla coscia, a un lungo periodo in ospedale, durante il quale ha ricevuto il sostegno di tanti senigalliesi, che poi gli hanno pure regalato una emozionante festa a sorpresa all’uscita dal nosocomio cittadino, nel novembre scorso. "Quando ho visto tutti quegli amici venuti per me ho trattenuto a stento le lacrime – ha ammesso – Questo affetto mi ha dato forza e coraggio nell’andare avanti". Saltarelli infatti proseguirà, più carico che mai: lo ha ribadito anche qualche giorno fa, in un post su facebook con cui ha voluto salutare un 2022 per lui agrodolce. "Un anno iniziato bene – ha scritto – proseguito alla grande, ma terminato non nel migliore dei modi. Nella vita però niente succede per caso: quindi, devo riprovarci!". "Nel 2023 sarò ancora in pista – ha annunciato – Correrò nel Campionato Italiano Velocità in Superbike col Tcf Racing Team e nel Mondiale Endurance col Team 33 Louit April": gli stessi team di cui aveva fatto parte nel 2022 nei rispettivi campionati disputati, con il Tcf del manager e imprenditore Francesco Nucci che lo aveva seguito nel National Trophy mentre coi francesi del Team 33 aveva corso nell’Endurance, arrivando vicino al podio alla storica 24 ore di Le Mans. "La speranza? – ha concluso – Tornare in forma come prima e sto facendo di tutto per riuscirci: prima di risalire in moto dovrò aspettare ancora un mese, ma non vedo l’ora!". Di certo gli appassionati di motori, e la sua Senigallia faranno il tifo per rivedere il pilota presto sorridente sul podio più alto di un gran premio.

Andrea Pongetti