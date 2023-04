Salute della donna: screening al via

Al via l’H-Open Week sulla Salute della Donna all’ospedale Carlo Urbani, insignito del bollino rosa per il biennio 2022-2023. L’ospedale di Jesi partecipa all’iniziativa con diverse attività nell’ambito della Medicina Oncologica, di Ostetricia e Ginecologia e di Pneumologia. Visite senologiche di screening, anamnesi familiare ed esame clinico saranno possibili giovedì negli ambulatori dell’Unità operativa semplice dipartimentale di Medicina Oncologica – livello 2 (dalle 15 alle 17) con prenotazione obbligatoria, effettuabile al numero 0731-53 40 24 (dal lunedì al venerdì – ore 16-19). Visite ginecologiche, per problematiche del pavimento pelvico e colloqui per infertilità di coppia si svolgeranno il 18 e il 19 aprile presso gli ambulatori di ginecologia – livello 4 (percorso fucsia) dalle 8.30 alle 12.30.

La prenotazione è obbligatoria al numero 0731 53 44 77 (dal lunedì al sabato – ore 8 -13). Visite specialistiche di pneumologia, visite pneumologiche di screening per donne fumatrici saranno possibili oggi nell’ambulatorio pneumologico – livello 2 – polo endoscopico dalle 9 alle12 (prenotazioni allo 0731 53 44 07).

"La prevenzione è fondamentale – afferma Nadia Storti, commissario dell’Ast Ancona – e auspichiamo che anche in questa, come in altre precedenti occasioni, l’utenza accolga favorevolmente queste possibilità di approcciarsi a visite ed esami con i nostri professionisti della sanità. La prevenzione può veramente salvare la vita". Info su: www.bollinirosa.it.