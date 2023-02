"Salute mentale, solo promesse"

"Sulla salute mentale la giunta Acquaroli non mantiene gli impegni". A dirlo in una nota è il consigliere regionale Antonio Mastrovincenzo (Pd) che sottolinea i ritardi della Regione nel fornire risposte alle persone con problemi di salute mentale che nelle Marche sono circa 30mila. L’ex presidente dell’Assemblea legislativa ricorda come a livello regionale il rapporto tra la spesa destinata a questo ambito e il totale della spesa sanitaria sia inferiore rispetto alla media nazionale: 2,3% contro il 3,5%. "La situazione del sistema della salute mentale è sempre più critica ed i servizi sono in difficoltà nel rispondere adeguatamente alle sempre maggiori richieste, alle nuove emergenze e ad ottemperare ai compiti istituzionali – dice Mastrovincenzo – Su questa problematica, il 21 dicembre 2021, l’Assemblea legislativa aveva approvato all’unanimità una risoluzione che impegnava la giunta regionale su vari fronti. Ma nulla è stato fatto".