Saluto anche alla Geo Barents con lo striscione sulle mura

Martedì sera avevano accolto i migranti e l’equipaggio della Ocean Viking con fumogeni e uno striscione di benvenuto srotolato sopra la mura di via XXIX Settembre. Ieri mattina i simpatizzanti e le organizzazioni della sinistra antagonista (Amnesty International, Msf, Fridays for Future ecc) si sono ritrovati dentro il porto ma dall’altra parte, quella accessibile al pubblico. Alcune decine di persone hanno sfidato il freddo e la pioggia tributando il loro saluto alla Geo Barents, entrata in porto poco dopo le 7,30. Un grosso striscione con una sola, emblematica parola: ‘Welcome’. Il tutto al molo Rizzo, tra le banchine 2 e 4, poi i manifestanti si sono spostati anche sopra la mura tra i due archi storici, Traiano e Clementino, mostrando lo stesso striscione nonostante le difficoltà provocate dal vento e dalla pioggia. Sulla questione dei migranti e delle navi delle ong è intervenuta l’Ambasciata dei Diritti: "È evidente come il governo italiano nell’assegnare il porto di Ancona alle due navi da soccorso Geo Barents e Ocean Viking volesse esporre l’equipaggio, gli armatori ed i naufraghi al pubblico ludibrio. La notizia dell’arrivo in città delle due navi ha generato un tam tam positivo tra associazioni e singoli individui che ha avuto fin da subito la capacità di squarciare il pesante velo che la politica governativa voleva stendere sul nostro paese. Non ci è dato sapere chi avrà la capacità di ribaltare il tavolo ancora una volta, se sarà un equipaggio i naufraghi stessi o qualcuno a terra in solidarietà con loro. Ancona si sta mobilitando. La città si mobilita per portare solidarietà e accoglienza contro il decreto Piantedosi". Intanto alcune scritte realizzate con delle bombolette spray nere da sedicenti gruppi anarchici sono comparse nei presi dell’ingresso della dogana della nuova darsena, a poche centinaia di metri in linea d’aria dalla banchina 22.