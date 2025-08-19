Salva bimbo di 9 anni in mare: il giovane eroe è Nicolas

Ancona, 19 agosto 2025 – Salva un bambino in mare: è il giovane eroe Nicolas Pasqualini che pochi giorni fa è stato nominato socio onorario del circolo Fiumesino. Un gesto coraggioso e carico di umanità che ha commosso l’intera comunità di Falconara.

Protagonista, appunto, è Nicolas Pasqualini, “giovane cittadino che – spiegano dal Comune –, nel tratto di mare prospiciente la Rocca di Falconara, è intervenuto prontamente per salvare un bambino di 9 anni che si trovava in difficoltà”.

Tutto è accaduto durante una normale giornata di vacanza con la famiglia: Nicolas ha notato il bambino in pericolo mentre faceva il bagno con il padre, anch’egli in difficoltà.

Senza esitazione, e con l’aiuto del nonno, è riuscito a soccorrere il piccolo e a portarlo in salvo sulla spiaggia.

Per questo atto di grande valore civico, il Circolo Fiumesino ASD lo scorso sabato ha voluto riconoscere pubblicamente il suo coraggio conferendogli il titolo di Socio Onorario, con la consegna ufficiale della divisa sociale da parte del Presidente del Circolo.

La notizia dell’accaduto è arrivata anche al Comune di Falconara, che ha voluto essere presente alla cerimonia con l’assessore alla Cultura Marco Giacanella, salito sul palco per portare il saluto ufficiale del sindaco Stefania Signorini e consegnare una medaglia a Nicolas come segno di gratitudine e riconoscimento da parte dell’intera comunità.

“Gesti come quello di Nicolas – ha commentato l’assessore Giacanella – sono la testimonianza concreta di quanto il senso civico, la prontezza e l’altruismo possano fare la differenza. Siamo orgogliosi di avere tra noi giovani capaci di agire con coraggio e responsabilità in situazioni così delicate”.

Un esempio per tutti quello di Nicolas.