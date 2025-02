"Salva casa", ecco il primo Forum regionale

È in programma domani alle 15, alla Mole Vanvitelliana di Ancona, il primo Forum regionale sulla legge che permette di sanare irregolarità edilizie e costruttive. L’iniziativa è promossa ed organizzata dall’Ordine degli ingegneri della provincia di Ancona con la collaborazione de Il Sole 24 Ore. Al centro dell’approfondimento il decreto legge 69/2024, noto come ‘Salva casa’, approvato il 28 maggio 2024 e convertito con modificazioni nella legge 105/2024 pubblicata sulla G.u. 175 del 27 luglio 2024, entrata in vigore il 28 luglio 2024.

La nuova sanatoria mira complessivamente a curare piccole irregolarità edilizie e costruttive. È introdotta una semplificazione per gli abusi edilizi di minor gravità, come le parziali difformità e variazioni essenziali al permesso di costruire e Scia. Cambiano le regole di abitabilità, si riduce l’altezza minima delle superfici minime per una e due persone.

Previsti gli interventi di Stefano Capannelli, presidente dell’Ordine degli ingegneri dorici e Massimo Conti, presidente Federazione Ordini ingegneri delle Marche, oltre ai rappresentanti nazionali dell’Ordine. Saranno presenti anche il sindaco di Ancona Daniele Silvetti, il governatore delle Marche Francesco Acquaroli e il presidente dell’Anci Marche Marco Fioravanti. Modera Giuseppe Latour, giornalista de Il Sole 24 Ore e Radio 24.