Salva la vita a un anziano in auto grazie alle lezioni di primo soccorso

CASTELFIDARDO

E’ arrivata una chiamata di soccorso alla centrale 112 martedì scorso: "Alle Crocette di Castelfidardo c’è una persona dentro un’auto parcheggiata che non risponde". Un giovane che si trovava a passare da quelle parti, ha visto che l’anziano in auto non rispondeva e non respirava. Ha parlato con l’operatore sanitario, comunicato le condizioni critiche dell’infortunato ed avendo frequentato un corso di primo soccorso, qualche tempo prima, ha disteso a terra l’infortunato iniziando a praticargli il massaggio cardiaco.

Guidato dall’operatore della centrale di emergenza, il ragazzo ha avviato le manovre della rianimazione cardiopolmonare e praticato il massaggio cardiaco senza perdersi d’animo. Nel frattempo l’ambulanza di soccorso della postazione della Croce Verde è stata inviata sul posto. Il ragazzo continuava a praticare il massaggio cardiaco mentre gli operatori preparavano il defibrillatore e l’attrezzatura per poi subentrare nella rianimazione cardio polmonare: alla prima analisi il defibrillatore ha permesso di erogare la scarica elettrica dall’equipaggio della Croce Verde.

Intanto dalla Potes di Osimo giungeva l’automedica. I sanitari, con l’ausilio di farmaci e tecniche di soccorso avanzato, completavano la rianimazione cardio polmonare e, seppur in condizioni critiche, il paziente è stato potuto accompagnare all’ospedale di Torrette per cure appropriate alla patologia. "Questo dimostra che la precocità del trattamento con le manovre della rianimazione cardio polmonare praticate anche da parte di semplici cittadini, concatenate alle procedure messe in atto da soccorritori del sistema di emergenza, può aumentare la possibilità di sopravvivenza di chi incorre in un arresto cardiaco", dicono dall’associazione. La Croce Verde dallo scorso anno ha intrapreso una campagna di sensibilizzazione della popolazione a partire dalle scuole e partecipando a manifestazioni pubbliche, diffondendo alla popolazione le conoscenze sulle manovre rianimatorie".

Silvia Santini