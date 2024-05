Salvaguardia del mare e lotta all’inquinamento: questi i diktat del nuovo presidente di Marina Dorica Andrea Giorgetti che a pochi giorni dall’insediamento festeggia già il primo successo ovvero l’assegnazione della Bandiera Blu nella categoria approdi turistici. Marina Dorica infatti ha ottenuto ieri dalla Fee il vessillo insieme ai porti di Numana e Senigallia, che fanno balzare la nostra provincia al primo posto nelle Marche per numero di riconoscimenti relativi agli approdi. "Desidero ringraziare il past president Leonardo Zuccaro - commenta Giorgetti- perché l’iter per l’assegnazione anche per il 2024 è partito quando c’era lui e io non faccio altro che raccogliere il testimone. Tanto è stato fatto e tanto si farà per la salvaguardia del mare dentro e fuori ai moli di Marina Dorica. Purtroppo in alcune condizioni di mare e vento, vedi il maestrale, le acque interne vengono invase dalle plastiche e altri materiali che devono essere recuperate e smaltite, ma siamo attrezzati ed organizzati". E proprio nei prossimi giorni, in occasione della kermesse Tipicità in Blu sono stati organizzati qui eventi e iniziative a tema. Venerdì si terrà presso i locali della Yatch Club un convegno sull’acquacoltura e gli allevamenti underwater che vedrà anche la partecipazione dello chef Paolo Pistola. Torna anche la "Sailing chef", alla sua sesta edizione, una sfida doppia per gli equipaggi impegnati: da una parte quella velica, dall’altra la maestria ai fornelli. Verdicchio e stoccafisso saranno infine protagonisti di appuntamenti degustazione presso il ristorante "Gli amici del mare". "Confermo che in questa consigliatura il tema della preservazione degli ecosistemi marini sarà molto accurata - conclude- attraverso l’informazione ai tanti utenti che quando navigheranno e ormeggieranno lungo il litorale del Conero si adopereranno per non inquinare il nostro bellissimo mare".