Salvamento e costi: estate pesante

L’Amministrazione agli Stati Generali del Turismo Balneare, un incontro per discutere non solo delle problematiche che riguardano gli stabilimenti balneari ma tutte le aziende che operano sul demanio. Tema caldo è anche quello riguardante il servizio di salvataggio: il periodo, attualmente previsto dal 1 maggio al 30 settembre, sarà delineato in una riunione in programma la prossima settimana in Regione. L’auspicio è che la forbice, come già proposto dal governatore, possa restringersi dal 1 giugno al 10 settembre. A questo si aggiunge la mancanza di personale specializzato e i costi che crescono aumentando la difficoltà di organizzare nei tempi previsti la stagione balneare. Quella del 2025 sarà una Pasqua con gli abbancamenti che verranno tolti alla metà di aprile per evitare di rischiare che le mareggiate possano rendere inutile il lavoro di livellamento. "Ci coordineremo con la ditta che ha in appalto i lavori della spiaggia per concordare i tempi – spiega Elena Campagnolo, assessore all’ambiente e al porto – togliere gli abbancamenti in vista della Pasqua rappresenta un grosso rischio in quanto le mareggiate potrebbero vanificare il lavoro, aumentano notevolmente i costi". Intanto è scattata la ricerca di personale da parte dei locali del lungomare che, attraverso annunci social, ma anche affissi negli stessi locali, sono alla ricerca di forza lavoro in vista della stagione estiva. Da cuochi e aiuto cuochi a camerieri e poi personale addetto al piano e alla reception. Ci sono hotel pronti ad aprire in vista della Pasqua: "Qualcuno inizierà ad aprire – spiega Marco Manfredi, presidente di Federalberghi – quest’anno oltre alla Pasqua ci sono anche i ponti, ma tutto dipenderà dalle condizioni metereologiche, che fuori stagione, in una città come Senigallia, sono molto importanti". Volano della stagione estiva sono i tanti eventi in programma: la stagione è pronta ad entrare nel vivo alla metà di giugno, ma anche in primavera non mancheranno iniziative trasversali per attirare turisti sia in città che nell’hinterland. Le prossime settimane saranno fondamentali per definire gli ultimi eventi, ma anche per iniziare a pubblicizzare quella che si preannuncia una stagione all’insegna di concerti e Festival, ma anche di eventi minori dedicati ai più piccoli e alle famiglie. "Gli eventi sono sempre fondamentali, sia per veicolare il nome di Senigallia, ma anche per attirare turisti e fidelizzare i tanti che scelgono di trascorrere le vacanze in città" conclude Manfredi.