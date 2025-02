"Salvamento, ok deroga. Ma i problemi restano"

"Giudico positivamente la deroga concessa dal governo alla norma che imponeva l’impiego di bagnini di salvataggio di età maggiore ai 18 anni e inferiore ai 50. Il problema, però, rimane sul tavolo". Così il consigliere regionale del Pd Renato Claudio Minardi, che ha presentato un’interpellanza per sollecitare la giunta Acquaroli ad attivarsi nei confronti del governo nazionale per chiedere la modifica del Decreto ministeriale n. 85 del 29 maggio 2024. "Infatti, pur salvando la stagione estiva 2025, - spiega Minardi - resta sospesa sulla testa degli operatori balneari la spada di Damocle rappresentata dalle nuove norme contenute nel Decreto ministeriale n. 85 del 2024 che, senza i necessari correttivi, rischia di colpire pesantemente il settore a partire dal prossimo anno". "Gli operatori balneari - afferma Minardi - rappresentano una categoria molto importante per un’offerta turistica qualificata e il decreto ministeriale va rivisto non solo per riportare a 16 anni l’età dei soggetti autorizzati a svolgere l’attività di bagnino di salvataggio, che con la norma approvata già da sola porterebbe a una drastica riduzione del 40% degli attuali organici mettendo a rischio la sicurezza dei bagnanti".