Salvarono un 51enne, encomio a 4 militari

Salvarono un 51enne colto da un malore e rimasto intrappolato nella sua auto, quattro carabinieri di Falconara premiati con l’encomio semplice: tra loro anche il comandante Giuseppe Esposito.

La cerimonia si è tenuta martedì mattina nella caserma di via Puglie, sede della locale Tenenza. A conferire il riconoscimento voluto dal generale di brigata Salvatore Cagnazzo, comandante della Legione carabinieri Marche di Ancona, sono stati il colonnello Carlo Lecca, comandante provinciale, e il maggiore Manuel Romanelli, comandante della Compagnia dorica. Oltre ad Esposito, sono stati insigniti anche gli appuntati scelti Gaetano Basile e Luciano Landi, nonché il carabiniere scelto Umberto Spinelli. Per conoscere le ragioni dell’encomio semplice, bisogna tornare indietro al 21 luglio scorso, quando i militari sono intervenuti in via Salvo D’Acquisto, nei pressi dell’Istituto Ferraris e proprio a due passi dal loro quartiere generale, dietro segnalazione di alcuni cittadini. Era stata notata la presenza di un uomo esanime nella sua Peugeot bianca, colto da un malore mentre era alla guida e probabilmente accentuato nelle conseguenze dal caldo killer di quei giorni. Il mezzo, fuori controllo, aveva impattato contro un altro fermo in sosta. Una volta chiamati i soccorsi, il primo ad arrivare era stato proprio Esposito. I militari, per liberare il 51enne, hanno infranto il finestrino posteriore, aprendo così lo sportello e tirandolo fuori. L’uomo era in uno stato di irrigidimento fisico e sudorazione, pertanto è stato affidato alle cure dei sanitari per il trasporto in ospedale, dove è arrivato non in pericolo di vita. Contestualmente i carabinieri hanno rassicurato una parente stretta del 51enne, sotto choc per quanto stava accadendo. Agli uomini dell’Arma erano arrivati anche i complimenti del sindaco Stefania Signorini.

g. g.